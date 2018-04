Sexta plaza para el Rincón Fertilidad y moral cara a la Copa

En apenas seis días, el Rincón Fertilidad Málaga disputará uno de los encuentros más importantes de su historia reciente. Será el próximo viernes en el mítico pabellón de Ciudad Jardín y en la primera edición de la Copa de la Reina que acoge Málaga. Ayer, el cuadro malagueño demostró que está en un buen momento de forma y que no será un rival cómodo para el Guardés, sobre el papel favorito para esa primera eliminatoria copera. El Rincón Fertilidad se gustó en su partido de Liga ante el Prosetecnisa Zuazo, al que superó gracias a un primer tiempo donde tuvo un juego excelso, con una defensa contundente que le permitía castigar con contragolpes y una primera línea amenazante desde 9 metros.

La victoria por 33-24 le permite al conjunto de Diego Carrasco subir hasta la sexta plaza de la clasificación y, sobre todo, cargarse de moral para la cita de la próxima semana en Málaga.

El partido comenzó con alternativas, pero pronto se rompió. Ni diez minutos de choque y las malagueñas ya doblaban a su rival en el electrónico (7-3). La defensa era de manual, con las brasileñas Pessoa y Do Nascimento muy activas, que permitían corren contragolpes a Sole López. Además, la primera línea mostraba su buen lanzamiento. A los habituales tiros desde lejos de Macarena Gandulfo y Gabi Pessoa se han unido los cañonazos de Bojana Milic. La jugadora serbia pudo debutar en este encuentro y no mostró ni un ápice de dudas, confianza plena en su lanzamiento y muy buen registro de variedad. Con todo funcionando a la perfección, el encuentro se iba al descanso prácticamente decidido (23-13). Hubo algo de incertidumbre cuando en los primeros minutos el Hotel Gran Bilbao Prosetecnisa Zuazo recortaba distancias (25-18), pero Diego Carrasco pedía tiempo muerto, templaba los ánimos y las aguas volvían a su cauce. El Rincón Fertilidad Málaga jugó en el segundo tiempo con el marcador. Ritmo pausado, pocos sobresaltos y pocos goles, algo que favorece siempre al que va por delante en el electrónico. Con este juego-control, no hubo sorpresas y la victoria final se quedó en Málaga (33-24). Que pase lo mismo el próximo viernes.