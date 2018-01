Severa derrota del Rincón Fertilidad en el arranque del año En su primer partido tras el paréntesis liguero, el equipo malagueño no tuvo opciones en Granollers XAVI MAS (OPTA) Granollers Sábado, 13 enero 2018, 20:06

El Rincón Fertilidad Málaga volvió de vacío de Granollers tras encajar una derrota más severa de lo que se esperaba. El equipo de Diego Carrasco siempre fue a remolque en el marcador aunque durante la primera mitad y los primeros minutos de la reanudación mantuvo el tipo. A partir del minuto 40 el KH-7 Granollers fue totalmente superior y las malagueñas fueron de bajón, hasta encajar un severo 29-21 final. Virginia Fernández y Paula García fueron las más destacadas del Rincón Fertilidad Málaga en un encuentro para olvidar.

La igualdad que se presuponía antes de empezar el partido entre dos conjuntos muy parejos en la clasificación -Rincón Fertilidad Málaga aventajaba a las vallesanas en una victoria- fue la tónica dominante en los compases iniciales del encuentro. El intercambio de goles llevó el partido al descanso con un 12-10 favorable a las catalanas.

La ventaja no era insalvable, y más después del primer tanto de la reanudación. Rincón Fertilidad Málaga empezó atacando y no desaprovechó la ocasión consiguiendo un tanto mediante Maja Veljkovic que circuló al doble pivote y a la que le llegó el balón completamente sola. Pero ese 12-11 esperanzador fue un espejismo pues el KH-7 volvió a la ventaja de tres acto seguido con tantos de Judit Ballesteros y Judith Vizuete.

El equipo malagueño intentó reaccionar, y de la mano de Paula García consiguió recortar la diferencia hasta los tres tantos (21-18) pero fue entonces cuando empezó a brillar el brazo de la sueca del KH-7 BM Granollers Tilda Matthijs

Declaraciones del Rincón Fertilidad

Diego Carrasco (entrenador del Rincón Fertilidad Málaga) El entrenador del Rincón Fertilidad, Diego Carrasco, manifestó tras el choque: “En la primera mitad no nos hemos sentido tan incómodas como en la segunda. En la segunda muchos fallos a portería, desajuste en defensa. Nos daba algo de miedo el tema del parón, a ver cómo nos encontrábamos en el reinicio de la competición y ahí está el resultado, bastante mal, no nos esperábamos este resultado pero no queda otra que seguir trabajando y tratar de mejorar lo que no hemos hecho aquí bien”.

Sobre la clave de la derrota, Diego Carrasco dijo: “Yo creo que ha sido un despropósito de todo, tanto en ataque como en defensa, cuando nos podíamos acercar en el marcador y apretarles, hemos fallado algunas acciones solas ante la portería. Granollers no ha perdonado esos fallos que hemos tenido, se han aprovechado, han hecho su juego lento durmiendo un poco el partido y eso nos ha sacrificado un poco en el día de hoy”.

También habló de la igualdad con Granollers en la clasificación: “Sí, ellas se ponen ahora por delante con 12 puntos igual que nosotros pero queda mucho por delante. Pensábamos puntuar aquí en Granollers pero ellos han hecho un buen partido y les tenemos que felicitar”.

Paula García (jugadora del Rincón Fertilidad). Paula García también dio su valoración del choque al final del mismo: “La derrota pesa y mucho. Sabíamos que volver del parón siempre cuesta y que Granollers es una pista complicada y que jugábamos ante un gran equipo. Nos ha pesado todo, la vuelta, el tiempo pero no hay excusa. No hemos tenido buena actitud y solo hemos sacado la garra en los últimos 15 minutos . Hemos fallado sobre todo en ataque, aunque en el marcador se vean muchos goles pero muchos en la primera parte han sido propiciados por nuestros fallos. Tenemos que ajustar esos errores de precipitación, hemos atacado muy rápido y los pequeños desajustes que hemos tenido en defensa con los lanzamientos exteriores. Pero insisto, creo que la clave ha estado en nuestra ataque. Solo felicitar a Granollers que ha hecho un partido muy completo”.

Hatou Jabby (jugadora del Rincón Fertilidad): “Más que miedo era respeto a la vuelta tras el parón, llevábamos tiempo entrenando muy bien pero no habíamos jugado aún. Es cierto que después de dos meses casi sin competir el equipo lo ha notado. No hemos estado bien en ataque ni en defensa. La defensa suele ser nuestro punto fuerte, defensa, portería y correr al contraataque y hoy no hemos corrido ninguno. Hay que seguir trabajando, estamos en enero y la temporada es muy larga”.

Sobre su vuelta al Palau comentó: “Poder jugar aquí es un regalo, me hacía mucha ilusión poder volver, jugar con mi familia y mis amigos en la grada. Al final el resultado no ha acompañado pero bueno”.