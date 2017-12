Scariolo y Gaspar Anaya, nuevas distinciones en el paseo de las estrellas de Málaga Ñito Salas El Ayuntamiento renueva las placas conmemorativas, que estaban muy deterioradas, y las ubica junto a la entrada principal del Palacio de los Deportes ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 12 diciembre 2017, 13:47

El Ayuntamiento de Málaga inauguró en 2006 el denominado Paseo de las Estrellas del Deporte, una instalación en el entorno del Palacio de los Deportes y el estadio de atletismo Ciudad de Málaga que pretendía rendir homenaje a las personalidades del deporte más destacadas de la ciudad mediante estrellas conmemorativas instaladas en el pavimento.

Con el paso de los años, esas estrellas ubicada en la calle Alicia de Larrocha estaban muy deterioradas, por las inclemencias meteorológicas o, en la mayorías de los casos, por puro vandalismo. Ahora, el Consistorio ha renovado toda la instalación y las ha cambiado de lugar, instalándolas justo en la puerta del Martín Carpena, en la calle Miguel de Mérida Nicolich.

Para estrenar esta nueva ubicación, este martes se han instalado dos nuevas estrellas en homenaje a Sergio Scariolo, exentrenador del Unicaja y actual seleccionador nacional y a José Gaspar Anaya, jugador de baloncesto en silla de ruedas fallecido en 2015 y pionero de este deporte en Málaga, a través del club ADEMI.

Scariolo se mostró muy agradecido por el reconocimiento: "El mío es un deporte de equipo, soy reacio a los reconocimientos individuales, pero me hace una ilusión especial que sea aquí, en este sitio junto al Palacio y en esta ciudad que me ha adoptado", comentó el técnico italiano, campeón de Copa del Rey y de Liga con el Unicaja, además de llevar al club a la Final Four.

Por su parte, Josefa López, viuda de Gaspar Anaya, dedicó unas sentidas palabras a su marido ya fallecido: "Era un amante del deporte y tras el accidente que le dejó en silla de ruedas no se quiso quedar parado. Decidió crear el club ADEMI cuando en España sólo había clubes de baloncesto en silla de ruedas en Madrid y Barcelona. Fue jugador, presidente, lo llevaba todo para adelante...", aseguró López. El Ayuntamiento reconoce así la excepcional trayectoria de Anaya, un deportista quizás menos conocido por el gran público, pero con una gran carrera tanto nacional como internacional.

En el acto, encabezado por el alcalde Francisco de la Torre, hubo representación de varios de los deportistas que ya estaban en las estrellas de este paseo, como Noelia Oncina, Carmen Herrera, Dana Cervantes, Miguel Ángel Jiménez o el presidente del Unicaja Eduardo García. En total ya hay 16 estrellas en este Paseo, cuya remodelación tiene un presupuesto de 82.500 euros: El Club Baloncesto Málaga Unicaja, el golfista Miguel Ángel Jiménez , las jugadoras de pádel Carolina Navarro y Paula Eyheraguibel, la jugadora de hockey hierba Pilar Sánchez Cervi, la nadadora María Peláez, el jugador de balonmano Antonio Carlos Ortega, la jugadora de balonmano Noelia Oncina, el jugador de baloncesto Nacho Rodríguez, la atleta Dana Cervantes, la judoca Carmen Herrera, el regatista Félix Gancedo, la regatista Theresa Zabell, el árbitro Antonio Jesús López Nieto, el Real Club Mediterráneo y los dos últimos galardonados, Scariolo y Gaspar Anaya.