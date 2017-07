Ruzafa consigue en Francia su sexto título XTerra de la temporada El triatleta rinconero, ayer llegando a la meta en Xonrupt. / SUR El triatleta malagueño vence en tierras galas por delante del belga Yeray Luxem y del local Arthur Forissier antes de afrontar el Mundial ITU EUGENIO CABEZAS Lunes, 3 julio 2017, 00:53

Seis victorias en las siete pruebas disputadas en lo que va de temporada. Éste es el sensacional balance que puede hacer el triatleta de cross rinconero Rubén Ruzafa en el ecuador del año deportivo, tras conseguir ayer su sexto título en el circuito mundial XTerra, en la localidad gala deXonrupt, donde se impuso por delante del belga Yeray Luxem y del local Arthur Forissier.

Ruzafa volvió a sustentar su victoria en el segundo segmento, el de la bicicleta de montaña, colocándose líder en la segunda vuelta. «Ha sido una carrera larga y con mucho barro. He empezado regulando, sin pasarme de rosca. Al inicio de la segunda vuelta en la bicicleta me he puesto líder y luego he ido cogiendo tiempo. He conseguido aguantar y en la carrera a pie he llegar el primero», dijo.

Con este triunfo de ayer, Rubén Ruzafa consolida su liderazgo al frente del circuito europeo de XTerra, tras vencer en las pruebas de Isla Reunión, Grecia, España, Portugal y Bélgica, además de ser segundo en Suiza el pasado fin de semana, por detrás de Forissier, que ayer se tuvo que conformar con el tercer escalón del podio.

Tras esta prueba de ayer, el triatleta malagueño se tomará ahora unas semanas de descanso activo, con el objetivo de prepararse con garantías para la primera de sus dos grandes citas de la temporada, el Mundial ITU, que se disputará en Canadá el próximo 23 de agosto. Posteriormente, afrontará el 3 de septiembre el XTerra de Dinamarca (Campeonato de Europa), y el 29 de octubre competirá en el Mundial XTerra en Hawái.

Cabe recordar que Ruzafa ha cambiado, desde finales del pasado año, el sol, el calor y la playa de Rincón de la Victoria por la humedad, la lluvia y las montañas del País Vasco. Lo ha hecho empujado por el corazón. De allí es su pareja sentimental, y desde el año pasado se ha afincado en el pequeño pueblo guipuzcoano de Aizarnazabal, de apenas 800 habitantes.

El apoyo de los patrocinadores es fundamental para el triatleta criado en Rincón de la Victoria, por lo que no quiere dejar pasar la ocasión para agradecer de nuevo públicamente el apoyo que le dan desde la marca Costa del Sol de la Diputación, la firma de bicicletas Specialized, la comercializadora veleña de subtropicales Trops, Gafas Roberto, Skechers, Orca, Castelli, Europa Travel, la Fundación Vicente Ferrer, la Federación Andaluza de Triatlón y Sentire Natura.