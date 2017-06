Natación Ruiz y De Valdés, listas para el Estatal de aguas abiertas Las nadadoras malagueñas, entre las favoritas para hacerse con la victoria júnior en el certamen en Bañolas FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA Viernes, 16 junio 2017, 00:23

El Campeonato de España de aguas abiertas absoluto, júnior e infantil se disputará este fin de semana en la localidad catalana de Bañolas. Hasta allí se desplazará una importante expedición malagueña en la que destacan la campeona del mundo júnior y subcampeona de Europa, Paula Ruiz, y la subcampeona de España absoluta en 1.500 metros, María de Valdés.

Las nadadoras malagueñas llegan a la cita en un gran estado de forma, tras haber permanecido cerca de un mes concentradas con la selección española de la especialidad en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, y tras haber completado una buena actuación en el Open de Francia, donde Valdés, undécima en la categoría femenina, fue la nadadora más destacada de la expedición malagueña que completó la distancia de diez kilómetros.

Las campeonas, ambas de categoría júnior, llevan toda la temporada preparando una importante cita en la que se juegan mucho, explica Paula Ruiz: «Tendré que pelear con todas las nadadoras absolutas para conseguir una plaza para el Campeonato del Mundo. Además, en el 5.000 está Erika Villaécija, y también competirá Mireia Belmonte, que, aunque no es muy buena en aguas abiertas, es una rival a tener en cuenta. Sin embargo, yo me siento bastante fuerte y estoy preparada para dar lo mejor de mí». Para conseguir clasificarse directamente para el Campeonato del Mundo absoluto, Ruiz debería proclamarse vencedora del Estatal de aguas abiertas.

Para María de Valdés, el objetivo principal es clasificarse para el Campeonato de Europa júnior, aunque el gran estado de forma en el que se encuentra la lleva a no renunciar a luchar por una plaza en el Mundial. La fuengiroleña asegura que se encuentra en uno de sus mejores momentos y ya tiene claro a qué nadadoras no podrá perder de vista: «Las rivales que llegan más fuertes son Paula Ruiz, Paula Goyanes y Judith Navarro. Las dos primeras son de mi categoría y con ellas me disputo el Europeo júnior. Espero que todo me salga bien y que los nervios no me fallen». Para acudir al Europeo de su categoría, la nadadora deberá acabar la competición entre las tres primeras, ya que el tiempo que se exige para participar en la cita continental ya lo consiguió cuando fue subcampeona de España en 5.000 metros.