La rodilla deja a Carolina Navarro fuera del Campeonato de España de Pádel

Carolina Navarro, a la derecha, con su compañera en el WPT, Ceci Reiter. La jugadora malagueña ha anunciado que no estará en la cita para tratar de recuperarse de su lesión ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 20 octubre 2017, 13:07

Carolina España no podrá estar, muy a su pesar, en el Campeonato de España Absoluto de pádel que se celebrará en Alicante a partir del próximo 29 de octubre. La jugadora malagueña ha anunciado que no estará en el torneo para tratar de recuperarse al cien por cien de su lesión de rodilla. Lo comunicó ella misma a través de su cuenta de Instagram. "Después del WPT de Zaragoza, al que estoy forzando mi rodilla al máximo para intentar llegar, y siendo el de España justo la siguiente semana, necesitaré descansar y recuperarme al 100% para no arrastrar esta lesión lo que queda de temporada", aseguró la profesional más laureada del pádel mundial.

"Me duele en el corazón no poder estar, ya que es uno de los torneos más especiales para mí y lo siento por Sandra Hernández, ya que íbamos a jugarlo juntas. Pero a veces la cabeza hay que anteponerla al corazón", comentó la malagueña.

Navarro se lesionó la semana pasada en la prueba del World Padel Tour en Granada, en el tercer set de la semifinal ante Patricia Llaguno y Elisabet Amatriaín. Aunque por fortuna no se trata de una lesión grave, la jugadora ahora trata de ponerse a punto para continuar con la temporada a buen nivel.