El Rincón Fertilidad quiere más Diego Carrasco y las jugadoras, ayer en la sesión de vídeo previa al partido en las instalaciones del Instituto Andaluz del Deporte / Ñito Salas El equipo malagueño, dispuesto a dar la sorpresa ante el MKS Perla Lublin en los cuartos de final de la Challenge Cup ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 2 marzo 2018, 00:54

Que un equipo como el Rincón Fertilidad, con recursos muy limitados, debutara en la Challenge Cup ya era todo un logro. Era la primera vez que un equipo de balonmano malagueño lograba competir en Europa y el conjunto femenino iba a lograr escribir una página más en la historia de este deporte en la provincia. En el debut ante el Metalurg macedonio todo era ilusión y ganas de disfrutar la experiencia. Pero el equipo malagueño arrasó en los dos partidos a su rival y, casi sin darse cuenta, pasó la eliminatoria.

Después, en el sorteo del Last 16 no hubo mucha suerte y tocó el Zalgiris lituano, un rival más potente sobre el papel y que además conllevaba la dificultad de un desplazamiento largo y caro. Pero el cuadro malagueño volvió a superarse a sí mismo, remontó en Málaga los cuatro goles de renta que había obtenido el Zalgiris en Kaunas y se metió en la siguiente fase. Ahora el equipo que entrena Diego Carrasco quiere más. Ya no se conforma con hacer un buen papel o competir. Está en los cuartos de final de la Challenge Cup y está dispuesto a pelear por todo.

El Rincón Fertilidad afronta hoy el primer partido de la eliminatoria ante el MKS Perla Lublin polaco (20.30 horas, en el pabellón de Ciudad Jardín). El conjunto polaco aceptó jugar los dos encuentros en la provincia malagueña, por lo que hoy ejercerá de local y el domingo (11.00 horas, también en Ciudad Jardín) de visitante. Visto lo visto en las anteriores eliminatorias, es difícil hacer un pronóstico sobre lo que pasará en este cruce. Sobre el papel, el MKS Perla Lublin tiene el papel de favorito, aunque solo sea por su mayor experiencia en competiciones internacionales. Ha disputado la Champions League en anteriores temporadas y en las dos eliminatorias que ha superado en la Challenge Cup esta temporada arrolló a sus rivales (el ZRK Kumanovo macedonio y el 1ª de Maio portugués). Pero el cuadro malagueño llega en un gran momento de forma al partido de hoy y cuenta con el factor cancha a favor, algo que tendrá que aprovechar.

El técnico Diego Carrasco destaca el poderío físico del rival, con jugadoras muy altas, gran potencia de disparo y además un banquillo amplio. «Hemos visto vídeos, es un equipo muy potente, con mucho lanzamiento exterior, con jugadoras con mucho tiempo y experiencia en la categoría. Esperemos hacer un partido lo suficientemente incomodo para ellas, ellas también corren como nosotras, por lo que va a ser atractivo, pero yo creo que los errores y la efectividad de cara a portería decidirán los dos partidos», aseguraba el entrenador.

Un partido perfecto

En el Rincón Fertilidad son conscientes de que tienen que hacer un partido prácticamente perfecto para lograr un resultado favorable. Hay que tener en cuenta que son importantes los goles de diferencia, ya que el domingo, con sólo un día de descanso, es el partido definitivo. Las jugadoras locales llegan con la moral por las nubes, sobre todo tras la victoria en la División de Honor ante el potente Bera Bera: «Es un puntito más de motivación y confianza lo que nos dio la victoria ante Bera Bera y esperemos que nos sirva y que sigamos con esa garra y esta actitud para afrontar estos dos partidos», declaraba Macarena Gandulfo, una de las jugadoras clave del equipo malagueño.

El mensaje está claro. Ya nadie en el Rincón Fertilidad renuncia a seguir avanzando en la Challenge Cup. El equipo se ha quitado presión tras dos eliminatorias y eso le hace un rival más difícil. Ante su público además se suelen crecer:«Hemos hecho un esfuerzo desde la directiva para tener entradas asequibles para los dos partidos, que el equipo se sienta arropado, y que Málaga se sienta orgullosa de este equipo», dice el entrenador. En juego está un billete para las semifinales de la competición europea.