Balonmano El Rincón Fertilidad, a punto de tirar la toalla y no inscribirse en Europa La presidenta del Rincón Fertilidad, Pepa Moreno, en una visita reciente a SUR. / Salvador Salas El plazo concluye mañana y su presidenta, Pepa Moreno, se considera «engañada»: «Siento como si no pintáramos nada para las empresas de Málaga» SERGIO CORTÉS Martes, 4 julio 2017, 00:48

Pasan los días y el plazo está a punto de expirar; en concreto, mañana. El Rincón Fertilidad se plantea tirar la toalla y no inscribirse para competir en Europa después de haber concluido cuarto en la máxima categoría femenina de balonmano, un hito impensable hace sólo dos años. «Todo sigue igual, pero no puedo ser optimista, porque en dos días no creo que se vaya a resolver lo que no hemos conseguido solucionar en las últimas semanas», confiesa la presidenta del club, Pepa Moreno.

«De momento sólo tenemos asegurado el 20 por ciento de lo que necesitamos para competir en Europa». Más decepcionante, imposible. «Hemos pegado en un montón de puertas de empresas de Málaga y muy educadamente nos han dicho que no. Sinceramente, siento como si no pintáramos nada para las empresas de Málaga», destaca la ahora presidenta del club y durante muchos años capitana del equipo malagueño.

Moreno admite que está con la moral por los suelos. «Es que si al final no vamos a Europa no sé qué objetivo vamos a tener la temporada que viene, con qué mentalidad vamos a competir, qué podemos transmitirles a las jugadoras. ¿Para qué queremos salir a ganar si sabemos de antemano que tenemos un techo y que no podemos aspirar a competir en Europa? Esa es la triste realidad. Creo que nos merecemos cumplir un sueño por el que hemos trabajado muchísimo», recalca.

La imagen del club

Salvo lo que Pepa Moreno considera un «cambio drástico», la intención es no inscribir al club para competir en Europa. «Podríamos hacerlo, arriesgarnos y esperar, pero lo que no podemos hacer es inscribirnos y luego renunciar, porque, independientemente de que podamos recibir una multa, la imagen que daríamos como club sería muy mala a todos los niveles. Y por otro lado tirar hacia adelante sólo serviría para hipotecar el futuro del club», advierte.

Moreno se encuentra muy contrariada por la casi nula repercusión que ha tenido el éxito deportivo del Rincón Fertilidad en el tejido empresarial malagueño. «Quizá haya pecado de inocencia al pensar que llegando a Europa nos iban a ayudar. Tengo que reflexionar y hablarlo con la directiva, porque cuando acepté hacerme cargo de la presidencia yo me puse un compromiso que a día de hoy no he podido cumplir». Pero la presidenta del máximo representante del balonmano femenino malagueño va más allá: «Me siento engañada, porque he estado en actos, mítines y reuniones en los que se hablaba mucho del apoyo al deporte femenino y a la hora de la verdad no he visto nada de eso, sólo palabras. No sé, creo que si fuese deporte masculino, estaría solucionado».

Una vez más, surge la cuestión sobre la implicación de las instituciones. No obstante, Moreno no centra sus quejas en ellas: «Las instituciones nos han ayudado y nos han apoyado. El problema está en que con sus subvenciones no nos llega y en que lo que necesitamos, y esperábamos, es más respaldo económico por parte de las empresas. En un momento dado, si en vez de tener garantizado ese 20 por ciento tuviéramos un 50, sí podríamos pensar en inscribirnos para competir en Europa, pero sinceramente no vemos soluciones a tan corto plazo, en tan poco tiempo».

Aún queda tiempo. Dos días. Los responsables del Rincón Fertilidad están a punto de tirar la toalla, pero precisamente el equipo femenino de balonmano ha demostrado con creces que nunca da el partido por perdido. Este se antoja muy complicado (encontrar otros 80.000 euros), pero...