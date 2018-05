El Rincón Fertilidad aún tiene mucha batalla que dar

Paula García se marcha a Rumanía

La internacional española Paula García no seguirá en el Rincón Fertilidad la próxima temporada, tras firmar un contrato con el CSM Bistrita rumano: «Este cambio me ayudará a desarrollarme como jugadora profesional. Me atrae el buen nivel de la liga rumana, especialmente en entrenamiento físico», dijo. El club malagueño ya ha fichado a otra pivote, la argentina Rocío Campigli y va a cerrar la incorporación de la primera línea uruguaya, Agustina López, procedente también del Mavi Nuevas Tecnologías de Gijón.