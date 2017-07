Balonmano El Rincón Fertilidad decide inscribirse en Europa y ganar tiempo hasta el día 17 La presidenta del Rincón Fertilidad, Pepa Moreno, en una visita reciente a SUR. / Salvador Salas El club cambia de postura pese a que la situación económica no ha variado y opta por arriesgar hasta conocer el sorteo SERGIO CORTÉS Martes, 4 julio 2017, 22:12

Los responsables del Rincón Fertilidad se reunieron este martes para analizar la situación del club cara a su inscripción para competir en Europa y decidieron cambiar su postura. Este miércoles, en el último día del plazo fijado, finalmente darán el paso de formalizar su presencia en el torneo continental. Eso sí, como una medida para ganar tiempo.

El Rincón Fertilidad sopesó los pros y los contras de una inscripción en Europa y una posterior renuncia cuando se conozca el resultado del sorteo, y finalmente ha optado por arriesgar. No puede utilizarse otro verbo. Esa es la realidad. Los problemas no han desaparecido y a día de hoy el club malagueño de balonmano femenino da por hecho que cuenta únicamente con un 20 por ciento de los 100.000 euros que considera necesarios para competir en el torneo continental. No obstante, como el sorteo se celebrará el día 17, los dirigentes de la entidad presidida por Pepa Moreno entienden que tienen casi dos semanas de margen para tratar de encontrar más apoyo de empresas malagueñas para al menos contar con la mitad de la referida cantidad.

¿Hasta qué punto es un riesgo? La EHF (la federación europea de balonmano)puede sancionar al Rincón Fertilidad en caso de que se produzca una renuncia, pero es una cuestión que tampoco está muy clara. De ahí que el club malagueño haya dado el paso. Además, en todo caso el castigo iría más relacionado probablemente con una exclusión de competiciones europeas durante algún periodo que con una multa económica.

Evidentemente, el resultado del sorteo influirá decisivamente. Es obvio que no es lo mismo enfrentarse a un equipo portugués que a uno báltico, por ejemplo. La ilusión de todos en el club es hacer realidad el sueño de competir por primera vez en Europa. Pero está claro que por encima de todo ninguno de los dirigentes del Rincón Fertilidad quiere arriesgar lo más mínimo en el capítulo económico. Si el sorteo resultara desfavorable y no estuviera garantizada la partida presupuestaria necesaria, la renuncia sería inmediata porque podría estar en riesgo incluso la viabilidad del propio club.