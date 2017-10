El Rincón Fertilidad arrasa en su visita al Villaverde con una gran Virginia Fernández Balonmano La actuación de la portera, decisiva en el segundo triunfo de la temporada, ambos fuera de casa OPTA Sábado, 7 octubre 2017, 20:38

El Rincón Fertilidad Málaga logró su segunda victoria de la temporada, ambas fuera de casa, al imponerse por 14-25 al cuadro madrileño del Base Villaverde, que sigue colista sin haber sumado ningún punto. Las de Diego Carrasco impusieron su juego en el pabellón Félix Rubio y contaron con la gran actuación de Virginia Fernández, que frenó a un rival casi sin opciones de acercarse en el marcador.

El primer parcial de 0-4 avanzó ya la dinámica del partido. Lo intentaba el Base Villaverde pero sin éxito. Hasta cinco paradas hizo Virginia Fernández en los nueve primeros minutos. El primer gol local llegó en el 14:36, obra de Elena Bartolomé, para el 1-7 en el luminoso, y al descanso se llegó con una ventaja de cinco goles a favor del Rincón Fertilidad Málaga (5-10), que doblaba en el marcador.

La segunda parte arrancó con un parcial de 1-2 a favor de las visitantes. Emma Boada lograba un nuevo tanto, y las de Carrasco seguían más acertadas que su rival y los minutos corrían a su favor. Además, seguía el carrusel de paradas de la portera. La máxima diferencia llegó a falta de siete minutos con el gol de Veljkovic para el 11-22. La exclusión de Andrea González dejaba aún más mermadas a las de Jorge Ruiz que ya veían como una utopía el poder puntuar. Un tanto de Silvia Ausás puso punto y final al encuentro.

14 Base Villaverde Montero, Judith Fernández, Silvia Ausás (3), Andrea González, Natalia Montilla, Morales y Cardador (1), –equipo inicial–, Wiggins (ps), Paula Pérez (1), Elena Lorenzo, Reyes García, Lorena Montilla, Bartolomé (5), Moira y Julia Díaz (4). 25 Rincón Fertilidad Virginia Fernández, Paula García (4), Sole López (7), Veljkovic (2), Boada (2), Pessoa y Jabby (2), –equipo inicial–, Andreu, Zdravkovic, Segota, Gandulfo (6) y Arsenijevic (2). parciales. 0-4, 0-4, 1-7, 3-8, 3-9, 5-10(descanso), 6-12, 7-14, 8-17, 10-19, 11-22 y 14-25 árbitros. Merino Mori y Moyano Prieto (Castilla y León). Excluyeron a la local Andrea González y a las visitantes Paula García y Arsenijevic cancha. Pabellón Félix Rubio. 280 espectadores

«Nos esperábamos un partido difícil, pero hemos estado concentrados desde el principio y el parcial de 0-5 nos ha dado más confianza. Si tengo que destacar algo hoy es la gran actuación en la portería de Virginia Fernández y también el buen trabajo de la defensa», manifestó tras el choque el entrenador, Diego Carrasco.

«Cuando un equipo se encuentra con una defensa cerrada y una portera así y no puedes finalizar vas perdiendo confianza. Esas paradas de Virginia las hemos aprovechado bien en ataque. Se nota que el equipo está cada vez más compenetrado y hay que trabajar eso, que todas participen», añadió, y se mostró optimista:«La imagen ante el Mavi no fue la idónea pero pagamos los platos rotos de la compenetración de inicio de temporada; ante el Bera Bera hicimos un gol en muchos minutos y eso no se perdona, y ante Porriño ganamos en un partido muy igualado».