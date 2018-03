Revés para el Antequera, que encaja una clara derrota en Burela El equipo malagueño cae a la cuarta plaza de la Segunda División y está a nueve puntos del líder, que asciende de forma directa OPTA Domingo, 11 marzo 2018, 01:12

Burela. El UMA Antequera dio un pasó atrás en sus aspiraciones de ascenso al perder en la pista del Pescados Rubén Burela (5-2), otro de los candidatos a alcanzar la máxima categoría. Tras la victoria del líder, el Valdepeñas, ante el Prone (4-0), el equipo malagueño cae a la cuarta posición y queda a nueve puntos de la primera plaza, que da opción de ascender de forma directa.

Colacha inauguró el marcador con un punterazo. El gol hizo del duelo un toma y daca. Carlos Corredera tuvo el empate en dos oportunidades consecutivas. En la primera, el 3 del UMA Antequera se topó con Edu. En la segunda, remató alto solo ante el portero naronés. En el intercambio de golpes, la suerte sonrió a los locales. A falta de tres minutos para el descanso, Pope superó a Cone con una sutil vaselina y anotó el 2-0. Fueron momentos de desconcierto para los visitantes; acto seguido, Luisma definió en el segundo palo y aumentó la renda de los pupilos de Juanma Marrube. No obstante, en un arreón final, Juanra aprovechó un rechace tras un saque de esquina para marcar el 3-1. En el inicio segunda mitad, el equipo malagueño estiró líneas. Juanra, Conde y Fernández fueron los jugadores más insistentes del conjunto malagueño. Toparon con un espléndido Edu. El guardameta del Pescados Rubén aseguró con varias paradas de mérito la ventaja de los lucenses, que sentenciaron en el minuto 28 por medio de Héctor.