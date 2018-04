El resurgir dorado de Duane da Rocha

Puede que para el aficionado que recuerde a Duane da Rocha de ganar el Campeonato de Europa en 2014 en Berlín no tenga mucho mérito ganar en un campeonato de España. Es cierto que la malagueña –nacida en Brasil, pero formada en Málaga desde niña– dominó durante varios años la modalidad de espalda en la natación española. No tenía rival y encontraba la motivación en las competiciones internacionales.

Pero sólo había que ver la expresión de la espaldista ayer cuando salía de la piscina de Inacua, tras conquistar su segundo oro en el Campeonato de España, para comprobar que para ella los éxitos de estos últimos días son muy importantes. Duane estaba muy orgullosa. Quizás no por hacer grandes marcas como en sus mejores años ni por tener la repercusión internacional de antaño, pero sí por ver la recompensa a su trabajo y, sobre todo, por volver a disfrutar en el agua. «La verdad es que se han superado todas las expectativas que tenía antes de empezar a competir. Estaba un poco nerviosa porque el primer día nadé muy bien y luego he ido nadando un poco peor», explicaba ayer la deportista del C.N. Mijas, tras ganar la final de 100 metros espalda.

«Pero mira, la verdad es que no me preocupé porque yo he venido aquí a jugar y tampoco me iba a preocupar porque las marcas no salgan teniendo en cuenta lo que he entrenado y todo lo que llevo detrás. He salido a disfrutar sin ninguna presión. Me siento orgullosa de mí misma», argumentaba. Ese «todo lo que llevo detrás» se explica en el bache psicológico por el que pasó justo antes de los Juegos de Río y que le arrastró varios meses después; decidió dejar de competir, apartarse de la natación y hacer las maletas para dejar el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona para regresar a Málaga. Un cambio radical en su vida que para muchos significaba casi una retirada.

Pero Duane volvió a entrenarse en enero en Inacua, con su entrenador de toda la vida, Xavi Casademont y afrontaba este Campeonato de España con el único objetivo de sorprenderse a sí misma y de disfrutar. El resultado es que el lunes ganó el oro en los 50 metros espalda y que ayer volvió a hacer lo mismo en los 100 espalda con un tiempo de 1:00.87 –cerca del récord de España de Nina Zhivanevskaya, 1.00.29–, en una final en la que fue superior a Paloma de Bordons (1:01.36) y a África Zamorano (1:01.60), las otras dos favoritas. «He disfrutado, aunque estaba un poco nerviosa porque hacía tiempo que no estaba en una final tan importante. Se me había olvidado cómo gestionar esos nervios, pero lo he llevado bien. Nunca me había centrado en la velocidad, pero ahora he podido decidir qué preparo», aseguró.

Aunque Duane no logró las mínimas para el Campeonato de Europa, sí es probable que esté en los Juegos del Mediterráneo que se celebrarán en verano: «No traía ningún objetivo, pero sí tenía el gusanillo de poder ir a los Juegos del Mediterráneo y lo he conseguido», dijo. Aún así, la nadadora asegura que ya se toma la natación como un segundo trabajo y que va a iniciar un curso para ejercer como azafata de vuelo.