Controvertida gestión Renuncia el presidente del Comité Olímpico de EE UU tras el escándalo del doctor Nassar Scott Blackmun. / Reuters Scott Blackmun, que lucha contra un cáncer de próstata, llevaba semanas soportando las peticiones de que dimitiese por su presunta inacción ante los abusos del exmédico del equipo de gimnasia COLPISA / AFP LOS ÁNGELES Jueves, 1 marzo 2018, 00:03

El presidente ejecutivo del Comité Olímpico de Estados Unidos, Scott Blackmun, ha renunciado al cargo alegando razones de salud, ha anunciado el organismo este miércoles, en momentos en que se le reclamaba la dimisión tras el escándalo de abuso sexual en la gimnasia de ese país.

Blackmun, que enfrentó críticas punzantes por su manejo del caso que involucró al médico del equipo Larry Nassar que sacudió el deporte, se marcha después de ocho años como ejecutivo de esa organización. El dirigente, de 60 años, reveló recientemente que estaba luchando contra un cáncer de próstata.

"Dada la actual situación de salud de Scott, hemos acordado que es en el mejor interés de Scott y el USOC que identifiquemos nuevos líderes para poder abordar de inmediato las iniciativas urgentes que tenemos por delante", dijo en una declaración Larry Probst, Presidente de la USOC. "El USOC se encuentra en un momento crítico de su historia. El importante trabajo que Scott comenzó necesita continuar y requerirá una atención especialmente enérgica a la luz del abuso de Larry Nassar durante décadas contra los atletas afiliados a USA Gymnastics", añadió.

La USOC dijo que Susanne Lyons, miembro de la junta, reemplazaría a Blackmun como presidente ejecutivo interino mientras se iniciaba la búsqueda de un sucesor permanente.

Controvertida investigación

La partida de Blackmun se produce después de que tuviese que afrontar numerosas peticiones de renuncia por su presunta falta de respuestas a medida que se desarrollaba el escándalo de Nassar, afirmaciones rechazadas por el USOC.

Varios senadores estadounidenses exigieron su renuncia después de un informe del 'Wall Street Journal' que decía que el USOC se enteró de las acusaciones en torno a Nassar en 2015, pero no hizo nada para intervenir. El USOC defendió el manejo de Blackmun sobre el caso, y Probst dijo en Pyeongchang, en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno, que "hizo lo que se suponía que debía hacer e hizo lo correcto en todo momento".

Probst había descartado inicialmente cualquier cambio en el personal hasta que una investigación ordenada por el USOC determinó quién sabía qué y cuándo, afirmando que Blackmun había "servido al USOC con distinción".

Sin embargo, el progreso de esa investigación se vio afectado después de que la semana pasada se conociese que varias víctimas de Nassar habían jurado no cooperar, argumentando su desconfianza hacia el USOC y Blackmun. El 'Wall Street Journal' informó que las gimnastas olímpicas, incluidas las medallistas de oro Aly Raisman y McKayla Maroney, habían dicho que optarían por no participar en la investigación. "Los atletas no quieren participar", dijo un abogado de las gimnastas al periódico. "No confían en el USOC, y no confían (en Blackmun)", agregó.

Raisman, una prominente crítica de Blackmun, había dudado del grado de compromiso del USOC con la investigación. "Durante 31 meses, no escuché nada", dijo Raisman al 'Journal'. "Me parece difícil de creer, después de todo este tiempo, que el USOC esté genuinamente preocupado por algo más que el escrutinio que ahora está enfrentando".

Dos décadas de abusos

Al menos 265 mujeres atletas, varias de ellas gimnastas ganadoras del oro olímpico, afirmaron que el exmédico del equipo estadounidense Nassar abusó de ellas durante un período de dos décadas en el peor escándalo en la historia del olimpismo de Estados Unidos. Nassar, de 54 años, fue sentenciado el mes pasado de 40 a 175 años de prisión por sus crímenes después de días de angustiosos e impactantes testimonios de las víctimas.

Blackmun se había disculpado después de que ningún representante del USOC hubierse asistido a las audiencias judiciales. "El USOC debería haber estado allí para escucharlo en persona, y lamento profundamente que no haya sucedido", dijo Blackmun en una disculpa en enero dirigida a las víctimas de Nassar.