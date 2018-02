Regino Hernández ya está en Corea del Sur para vivir sus terceros Juegos Olímpicos Regino Hernández, segundo por la derecha, con el equipo español de 'snow' a su llegada hoy a PyeongChang El 'rider' malagueño, dispuesto a lograr una medalla en snowboardcross ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 8 febrero 2018, 14:29

Vancouver 2010, Sochi 2014 y ahora PyeongChang 2018. Tres juegos olímpicos para un deportista de sólo 26 años pero que lleva prácticamente toda la vida subido en una tabla de 'snow'. Nacido en Ceuta pero criado en Mijas desde que era niño, Regino Hernández es una de las opciones de medalla que tiene la selección española en los Juegos Olímpicos de Invierno que ya están en marcha.

Hernández acaba de aterrizar en Corea del Sur junto al equipo nacional de snowboardcross. Apenas tendrá tiempo de instalarse -cuando este periódico contactó con él aún no había llegado a la villa olímpica- y de descansar, ya que allí son nueve horas más que en España. No competirá hasta la próxima semana, pero va a vivir desde el primer día la intensidad de los Juegos. Mañana es la inauguración oficial (12.00 horas en España) y su amigo y compañero de equipo Lucas Eguibar será el abanderado español. La competición para el equipo de snowboardcross empezará el 15 de febrero, desde las 3.00 de la madrugada hora española.

El malagueño no es de los máximos favoritos de su modalidad, pero está en un gran momento de forma y tiene claro que su meta es lograr una medalla. “Espero dar lo máximo de mí, está siendo un buen año para mí. Quiero luchar por una medalla. Si tenemos un día inspirado y se alían los astros para que no suceda nada de lo normal podemos luchar por todo", decía antes de partir de viaje. El snowboardcross o boardercross es una disciplina espectacular, con descensos muy rápidos y muy imprevisibles, en los que cualquier error te puede llevar al suelo. Por eso es una competición muy abierta y la experiencia es un aspecto muy a tener en cuenta. Regino fue a sus primeros Juegos con 17 años - “estos ya no me pillan por sorpresa”, decía a este periódico hace unas semanas-, por lo que ya tiene un bagaje importante a sus espaldas. En sus primeros Juegos Olímpicos en Vancouver 2010 acabó en el puesto trigésimo primero y hace cuatro años en Socchi ocupó la posición vigésima primera en la prueba individual. Ahora es noveno en la clasificación general de la Copa del Mundo, lo que significa que está haciendo las cosas bien. Desde el día 15 tendrá la oportunidad de demostrarlo en sus terceros Juegos Olímpicos.