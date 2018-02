Regino Hernández, con el calendario cargado: entrevistas, competiciones y visita a casa

No hay tiempo para descansos en el calendario de Regino Hernández. Competiciones, viajes, entrevistas en prensa y radio, eventos, presencia en televisión... Pocos minutos después de partir del aeropuerto, algo más allá de las 15.00 horas, ya había una azafata y una jefa de comunicación pendientes de guiar al malagueño en su ajetreada cita del día. Primero, para pasar por las manos de un peluquero de El Corte Inglés, que se ofreció a hacer un cambio de ‘look’, mientras el ‘rider’ rezaba para que no se deshicieran de su barba. Luego vendría una entrevista de televisión y así, durante toda la jornada de hoy, donde tendrá más de una decena de encuentros mediáticos. Todo, antes de regresar a Málaga unos días esta semana, para acercar la medalla a su familia y conocer, además, a su nueva sobrina, la hija de su hermana, que nació mientras competía en Corea del Sur.

Eso sí, no todo serán entrevistas. Y es que, para él, no ha acabado la temporada. Sigue luchando por escalar puestos en el ‘ranking’ de la Copa del Mundo de ‘snowboard cross’, el mayor circuito internacional existente, donde, desde que empezó a asentarse en su tabla, se mide a los caras más reconocidas del mundo. La siguiente fecha en su agenda, la pista de La Molina, en Gerona, el 2 y 3 de marzo. Se trata de un circuito testado ya en múltiples ocasiones por el malagueño y que este año celebra su 75.º aniversario. Partiendo de ahí, será extraño coincidir con Regino en territorio nacional en los próximos meses, donde tendrá que trasladarse hasta Rusia y Veysonnaz, en Suiza, como primeras fechas de competición en la mente.

Todo ello, además, teniendo en cuenta que durante sus entrenamientos en España frecuenta, sobre todo, las pistas de Sierra Nevada. Es un no parar de kilómetros, pero, sin duda, un esfuerzo necesario para lograr sus objetivos. Así lo asegura: «Toca seguir con la temporada y luchar por un lugar en el podio de la Copa del Mundo». Un puesto que todavía no ha podido sumar a su palmarés, pero para el que este año se postula como firme aspirante. Ni siquiera la lesión de muñeca de finales del pasado año afecta ya a Regino: «Según lo que me dijo el médico, ya no necesito llevar la prótesis en el día a día. No me molesta nada. De hecho, sólo me la pongo para competir y por prevenir más que nada». Con una medalla olímpica en sus manos y un meritorio séptimo puesto actual en el ‘ranking’ –es el español mejor clasificado–, sería el broche de oro a su mejor campaña como profesional.