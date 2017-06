El estadio de atletismo de Carranque abre con sabor agridulce Deportistas entrenándose ayer en las pistas. / Fernando González Las pistas de Carranque podrían acoger el sábado su primer control oficial tras el retraso de dos meses en restaurar el tartán MARINA RIVAS Miércoles, 14 junio 2017, 02:10

El viernes se hubieran cumplido cinco meses desde que el 16 de enero comenzaran las obras de restauración del tartán (la pista de atletismo) de Carranque y dos, con respecto al retraso de finalización de las mismas, que debían haber acabado el 16 de abril. Mirando el lado bueno, es una grata noticia que los más de 800 usuarios de los diferentes clubes de atletismo puedan volver a la que era su segunda casa. La mayoría de ellos se expresaban con frases como «ya no me acordaba de cómo era esto» o «todavía no me lo creo».

El tartán parece impecable. Su tiempo ha llevado cambiarlo, según alegaba la Junta de Andalucía, en parte por las adversidades meteorológicas, que frenaron el proceso. Desde hoy, a las 17.00, y tras una decisión tomada escasas horas antes, las instalaciones malagueñas volvieron a tener alma. Algunos corredores esperaban ansiosos para ser los primeros en reestrenarla, y el resto se fueron incorporando a lo largo de la tarde y lo seguirán haciendo en los próximos días. Todo ello con un objetivo: intentar, al menos, hacer un buen final de temporada. Además, la pista podría albergar su primer control oficial del año el sábado, según aparece en el calendario de competición.

«Ha sido una temporada terrible... Hemos estado la mayor parte del tiempo en la pista de la UMA, pero también hemos tenido que acudir a otros centros como el de Nerja o el de Torremolinos porque muchas especialidades no se podían llevar a cabo en la Universidad», argumenta el coordinador de la escuela del Nerja Atletismo en Carranque, Pepe Garrido. A lo que también explica que este retraso en las obras ha tenido su repercusión directa sobre los jóvenes atletas: «Dentro de nuestra escuela hemos visto que un elevado porcentaje de niños lo ha dejado, al menos, momentáneamente... y no somos los únicos a los que nos ha pasado».

Desperfectos

Ya abiertas las instalaciones y, aparentemente en buenas condiciones, algunos entrenadores aprovecharon para revisar el estado de la pista. Decisión tras la que se encontraron con varios desperfectos. Juanjo Sánchez, del club TED, comentó: «Los cuatro cajetines de pértiga están inutilizables». Y es que todos ellos aparecían con unos agujeros tapados en mayor o menor medida, pero que podrían suponer un riesgo.

«Ahí no se puede clavar una pértiga que es de fibra de vidrio. Primero porque el tapón podría romperse, y eso podría llevar a dañar la pértiga y, segundo, porque podría originar alguna caída del saltador», argumentó Sánchez. Además, algunos de los allí presentes también advirtieron gomas mal colocadas en los fosos de saltos, entre otros aspectos. Pese a ello, les toca pensar en retomar esa rutina que perdieron hace casi medio año.