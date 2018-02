Quino Soler, destituido como entrenador del Ángel Ximénez-Avia de balonmano Le quedaba un año de contrato y ha dado el mando del equipo al hasta ahora segundo, Javier Ollero EFE Córdoba Martes, 27 febrero 2018, 01:09

El técnico malagueño Quino Soler ha sido destituido como entrenador del Ángel Ximénez-Avia, de Puente Genil, con el que le quedaba un año de contrato y que ha dado el mando del equipo al hasta ahora segundo, Javier Ollero. El club agradeció a Soler «su profesionalidad y buena voluntad al frente del equipo» y le desea «lo mejor para el futuro».

Quino Soler debutó en los banquillos profesionales de la Asobal la pasada campaña con el equipo de Puente Genil, logrando la mejor clasificación histórica del club en sus cuatro años en la élite, por lo que la entidad decidió renovarle por dos campañas. Tras la cuarta jornada de la segunda vuelta, el Ángel Ximénez ha caído a la antepenúltima plaza tras perder el sábado en la cancha del MMT Seguros Zamora (23-22), por lo que se ve superado en la tabla por los zamoranos y con once puntos, se queda a tres de la última plaza de descenso.

«Me voy con la conciencia tranquila y agradecido, pero triste por no llegar al final, algo que ya he vivido como jugador», manifestó el malagueño, que admitió que «la dictadura de los resultados marca el futuro». «Si no se logran resultados, esto son estadísticas», añadió.

Asimismo, Quino Soler afirmó que «no tengo nada que reprochar a nadie tras unos últimos meses de trabajo muy buenos, pero faltó un resultado positivo». «El equipo mereció más ante el Bidasoa y en Zamora se tuvo el último balón para empatar, pero no pudo ser», apostilló en referencia a las dos derrotas sufridas por su equipo como visitante que acabaron por precipitar su salida.