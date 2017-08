Boxeo «Quiero ser campeón mundial» Luca Giacon, con el cinturón correspondiente al título Internacional IBF. / SUR El malagueño Luca Giacon llegó por accidente al boxeo tras romperse las dos piernas ÁLVARO GIJÓN Miércoles, 2 agosto 2017, 00:58

Los grandes campeones no nacen de pie. Eso es algo más que seguro. Es fácil verles sumergidos en éxito y caer en la trampa de pensar que siempre han sido premiados por la fortuna, pero detrás de los grandes triunfos, de las celebraciones y victorias, se esconde el sacrificio, el sudor, el esfuerzo e incluso las lágrimas. Lo que sí es seguro, es que a pesar de esto, quienes nacen para ser grandes, desde muy pequeños se asoman. Luca Giacon, de padre italiano y de madre ruandesa, nació el 17 de abril de 1988 en Mijas, y desde temprana edad el deporte despertó en él un espíritu que lo ha acompañado hasta el día de hoy. El atletismo fue la disciplina deportiva en la competía a primer nivel a sus comienzos. Sin embargo, a los quince años, la vida lo puso a prueba con un primer golpe que fue difícil de superar. «Dos días antes de Navidad tuve un accidente de moto en el que me rompí las dos piernas. Esto me obligó a dejar el atletismo de primer nivel», dijo Giacon.

El boxeo siempre le llamó la atención, hasta el punto de que lo practicaba desde pequeño, no al nivel del atletismo. Fue un deporte que siempre gustó a su padre. Tras la lesión, y con la necesidad de saciar ese espíritu competitivo , empezó a practicar boxeo más en serio. «A nadie le gusta que alguien cercano practique boxeo, pero cuando uno tiene una ilusión no te pueden impedir que la vivas», comentó Giacon. Aseguró, además, que a su padre le fue más sencillo que a su madre encajar la decisión respecto al boxeo.

El púgil mijeño defenderá el sábado en el Palacio de Deportes Martín Carpena el título Internacional IBF ante el británicoSam O’maison

En su etapa amateur compitió en trece peleas, todas ellas saldadas con victorias, dejando a sus espaldas un palmarés inmaculado antes de iniciarse como profesional a los 19 años. A esta edad, su entrenador, Orlando Soto, lo llevó a Panamá a prepararse. Allí debutó, logrando tres victorias. Tras su paso por España, donde consiguió otras tres, regresó a Panamá, donde tras siete meses logró diez victorias.

Luca Giacon, celebrando el título Internacional IBF. / SUR

Cerrada esta etapa en el país latino, su padre, que hasta ese momento fue quien lo llevó, le manifestó que habían llegado a un punto en el que avanzar iba a ser complicado. «Hemos llegado hasta aquí, lo hemos intentado y dado todo. No tenemos los contactos suficientes para poder continuar», le decía el padre de Giacon a éste. Como si del destino se tratase, apenas dos días después de recibir esta noticia, contactó con él Salvatore Cerci, quien hasta día de hoy ha sido su mánager. A Giacon lo lleva también la promotora World Factory Events.

Primeros títulos

De la mano de Cerci llegó su primer campeonato ante Rudy Encarnación, combate que se disputó en Italia el 16 de julio de 2011. «Fue increíble. Después de toda la carrera en otro continente, conseguir mi primer título fue una motivación extra que antes nunca tuve», dijo Giacon al referirse al campeonato de la unión europea que consiguió. A éste se sumó más adelante el campeonato Continental WBA, el campeonato Silver WBC, y el número uno mundial en WBC el año pasado. Su mayor logró lo consiguió hace dos meses en Toledo ante Andrea Carbonello, cuando logró el título Internacional IBF.

Con un récord de 29-1, 25 victorias por KO, y con este galardón en su poder, el mijeño se prepara ahora con dobles sesiones de entrenamiento diario, que intercala con el ‘cupping’ (una técnica de masaje con ventosas en la espalda para eliminar toxinas) cada viernes, para llegar al cien por cien a la cita del sábado en el Carpena. «Todo deportista que trabaje mañana y tarde necesita técnicas como el cupping para poder descansar los músculos y prepararlos para el próximo entrenamiento», aseguró Giacon.

Sus datos Nombre completo Luca Giacon. Lugar y fecha de nacimiento 17-04-1988, Mijas. Altura y peso 1,74 centímetros y 63,55 kilos. Categoría Superligero Entrenador Orlando Soto Títulos logrados. Campeón de la Unión Europea en peso ligero, campeón continental WBA, campeón silver WBC y número uno mundial en WBC el pasado año. Título a defender IBF Internacional.

La velada del fin de semana que viene estuvo envuelta por una polémica entre el boxeador mijeño y la Federación Española de Boxeo. En un principio la FEB no lo autorizó a combatir tras una operación de la vista. Tras semanas de incógnitas, después de haber visitado Giacon hasta tres médicos, la Federación le dio la razón, dando así bandera verde a su combate ante el inglés O’maison.

Este duelo, en el que ambos disputarán el título Internacional IBF en manos de Luca, le abriría las puertas para las semifinales del título mundial, que podría disputarse en Málaga, ante un norteamericano. «Mi meta es llegar a ser campeón mundial y defenderlo lo máximo posible», afirmó un Giacon que lleva toda la vida noqueando a cada rival y adversidad que se ha interpuesto entre él y su sueño.