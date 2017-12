Dopaje Rusia no boicoteará los Juegos de Invierno El presidente de Rusia, Vladimir Putin. / Reuters Putin denuncia que la exclusión del país por parte del COI es una decisión «motivada políticamente» COLPISA/AFP Moscú Miércoles, 6 diciembre 2017, 19:46

Rusia juega la carta del apaciguamiento. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este miércoles que su país no boicoteará los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 y que no impedirá participar a los deportistas que deseen competir bajo bandera olímpica, al día siguiente de la suspensión decretada por el Comité Olímpico Internacional (COI). El presidente de Rusia, cuya reacción se esperaba desde que se conoció el martes por la tarde la decisión del COI, habló al margen de un encuentro con obreros de una fábrica de Nijni Novgorod (Volga) y también anunció su candidatura para un cuarto mandato en las elecciones presidenciales de marzo de 2018.

«Sin la menor duda, no vamos a poner ningún bloqueo. No impediremos a nuestros deportistas tomar parte» en los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur), que se disputarán entre el 9 y el 25 de febrero, declaró Putin. No obstante, el presidente de Rusia, que repitió que «sólo se debe condenar a aquellos que son culpables», refiriéndose a los atletas que han dado positivo por dopaje, denunció que la decisión del COI es «fabricada y motivada políticamente».

A comienzos de noviembre, Putin ya acusó directamente a Estados Unidos de haber orquestado las acusaciones de dopaje para influir en las elecciones presidenciales rusas. Poco antes, a mediados de octubre, el presidente insistió en que hacer competir a los atletas rusos bajo una bandera neutral sería «una humillación».

«Manipulación organizada»

«Lo importante es que en las conclusiones de la comisión (ejecutiva del COI), está escrito que no ha habido ningún sistema gubernamental de apoyo al dopaje. Es una conclusión importante», añadió el presidente ruso, preguntándose la razón de que, en estas condiciones, «los deportistas rusos hayan sido vetados para participar con bandera rusa». Sin embargo, según el informe realizado por el jurista canadiense Richard McLaren, a petición de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), en Rusia se instauró un sistema de dopaje institucionalizado puesto en práctica con la implicación del Ministerio de Deporte, de las autoridades rusas en la lucha contra el dopaje y de los servicios secretos (FSB) entre 2011 y 2015.

Las dos comisiones Oswald y Schmid, creadas por el COI, confirmaron estas conclusiones. La investigación llevada a cabo por la comisión Schmid constató «la manipulación organizada de las reglas y del sistema antidopaje en Rusia, vía el sistema de escamoteo de las muestras positivas durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi», según el COI.

Estas acusaciones llevaron el martes a la máxima instancia olímpica a tomar «por consenso», según su presidente Thomas Bach, una sanción sin precedentes: castigar a todo un país por dopaje y excluirle de su competición de referencia. El COI fue más allá y personalizó su sanción, ordenando la suspensión de por vida de Vitali Mutko, viceprimer ministro ruso y figura del deporte como ministro, organizador jefe de los Juegos de Sochi 2014 y cabeza visible del Mundial de fútbol de 2018.

«Nunca he dado la orden, por ejemplo, al Ministerio de Deportes o a otras organizaciones, de ganar los Juegos. Nunca hubo tal misión», se defendió Putin.

Sin pruebas

«La mayoría de las acusaciones están basadas en hechos sobre los que no existen pruebas», insistió el presidente, refiriéndose a Grigori Rodtchenkov, exjefe del laboratorio antidopaje de Moscú y persona que destapó el escándalo, del que puso en duda su salud mental. Putin, pese a todo, admitió que su país es «en parte culpable» de la decisión tomada por el COI.

El número y la identidad de los deportistas rusos susceptibles de participar en PyeongChang se conocerá tras la próxima reunión del Comité Olímpico Ruso (ROC), prevista para el 12 de diciembre. La mayoría de los deportistas rusos, pese a lamentar la decisión del COI, desean participar en los Juegos.

«Hay que ir a los Juegos. No ir es rendirse», declaró el medallista olímpico de hockey sobre hielo Ilya Kovalchuk, citado por la agencia Tass. «Los atletas no deben desesperar y deben continuar entrenándose para los Juegos», declaró por su parte la estrella de la pértiga, Yelena Isinbayeva, que ha iniciado una reconversión política. Y la leyenda del patinaje artístico Evgeni Plushenko sentenció: «Si estuviera en su lugar, iría a los Juegos. Estoy contento de la decisión del COI porque podría haber sido peor».