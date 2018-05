Las pruebas combinadas, con sabor malagueño López, Ruiz, Durán, Navarro, Platero y Rivera, ayer en las instalaciones de Carranque. El equipo andaluz que disputa el Nacional por autonomías está formado íntegramente por atletas y entrenadores de la provincia MARINA RIVAS MADRID Sábado, 5 mayo 2018, 00:40

Ya desde el comienzo parten entre los mejores, pero ahora les toca lo más difícil: demostrarlo. La selección andaluza de pruebas combinadas de atletismo es una de las siete grandes del panorama nacional y junto a Cataluña, Murcia, Castilla-León, Valencia, Madrid y Canarias compite hoy y mañana en el Campeonato de España de esta exigente modalidad. Si a este hecho sumamos además que los cuatro integrantes, así como los dos entrenadores nacionales del conjunto andaluz (Raúl López y Antonio José Rivera), son malagueños, adquiere más relevancia para la provincia. Todo ello, en la competición en la Ciudad Deportiva de Carranque, que acoge esta cita. Un aliciente extra para los atletas que vestirán la elástica verde y un impulso para una pista que vuelve a recibir a los mejores del país.

Dos chicas -Vanessa Platero (como absoluta) y Carolina Durán (sub-18)- y dos chicos -Raúl Navarro (absoluto) y Antonio Ruiz (sub-20)- y dos intensas jornadas de competición por delante. En la competición masculina, un decatlón que abarca 100, 110 vallas, 400, 1.500, longitud, altura, pértiga, peso, disco y jabalina. Y en féminas, un héptatlón con 100 vallas, 200, 800, altura, longitud, peso y jabalina. Una dura prueba de fuego para abrir la temporada al aire libre y a la que no cualquiera se puede someter. Aunque esto último ya no sorprende a Platero. La nerjeña, de 24 años, parte como la capitana del conjunto y no es para menos. No son muchos los malagueños que destacan en atletismo (y menos en combinadas) en campeonatos nacionales, pero ella ya ha conseguido llegar a ocho absolutos, además de contar con un bronce y una plata en categoría promesa en los Campeonatos de España de pentatlón y heptatlón, respectivamente.

La de este fin de semana ya es la tercera vez que viste la elástica andaluza en esta cita y lo hace con una motivación especial: «El año pasado tuve que renunciar por una lesión. Este será mi tercer año y creo que al resto del equipo le puedo aportar mi experiencia, porque el resto está debutando», comenta. Y añade: «Además, uno, cuando compite en casa, lo hace mejor, y siendo todos de aquí, nuestros familiares y amigos pueden venir a darnos su apoyo. Eso siempre es importante para un atleta a la hora de competir», se sincera.

Aprendices

De la más experimentada a los aprendices que llegan con intención de quedarse. También con 24 años el atleta del Cueva del Nerja Raúl Navarro será el representante de Andalucía en categoría absoluta. Un joven malagueño con estrella para las vallas que, pese a que se inició hace sólo cuatro años en atletismo, ya se ha clasificado para tres Nacionales absolutos. «No estoy nervioso, pero sí que está ese miedo a quedar por debajo de los competidores», confiesa.

Con la osadía de la juventud, sin nervios y con ansias de competir, llegan Antonio Ruiz, del Club Atletismo Málaga, y Carolina Durán, que visten su debut en la selección con palabras como orgullo y recompensa. La timidez que derrocha esta última se queda a un lado cuando pisa el tartán. Y es que, con sólo 17 años (la más joven del equipo), la fuengiroleña del Club Mijas ya ha sido tercera de España de salto de longitud sub-18 y también comienza a destacar en los 100 metros vallas. Es, sin duda, una modalidad que requiere de precisión y concentración por parte del atleta, como ya sabe el malagueño Ruiz. Su fuerte está precisamente en esta prueba, en la que quedó cuarto en el Nacional sub-20. Eso sí, en la distancia de 60 metros, aunque practica ambas. Su otro as en la manga: el salto con pértiga (con una marca de 4,20 metros). Son pruebas en las que espera dar una alegría al equipo y obtener una medalla como la de plata que sumó en su primer Andaluz absoluto de heptatlón, este mismo año, y además como el más joven del podio.