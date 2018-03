«Hay progresos, pero todavía estamos en una sociedad machista»

¿Por qué la cuota de noticias deportivas relacionadas con el éxito de las mujeres no supera siquiera el 7 % del espacio de la prensa, los diarios digitales, la radio y la televisión, en algunos de estos ámbitos con porcentajes incluso más ínfimos? La Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga reunió ayer en un desayuno a directores de medios de comunicación y a deportistas locales destacadas para analizar esta realidad, en una iniciativa impulsada por el Servicio de Deporte de la Diputación, dentro del programa ‘Más Deporte, Más Mujer’. La cita fue en el Hotel Sercotel, y el debate, moderado por las periodistas Cristina Mena y Laura Pérez, generó interesantes conclusiones.

«Efectivamente hay escasa visibilización del deporte femenino. En el caso de la televisión y la radio, influenciado por la presión de la audiencia. Soy un defensor de la discriminación positiva respecto a la mujer en todos los aspectos. La falta de visibilidad se debe al desconocimiento. La mujer tiene un plus de esfuerzo, tiene que superar más barreras», reflexionó el director de SUR, Manuel Castillo. Sus homólogos de otros medios coincidieron en destacar un progreso en el papel que se han ganado informativamente en las últimas décadas. «Creo que se tiene que notar algo la evolución. Es verdad que cuesta más visibilizar a la mujer, que queda mucho por hacer, pero poco a poco se van poniendo peldaños», comentó Carmen Beamonte, responsable de Canal Sur en Málaga. Para Javier García, de la SER, «es un problema de audiencias, de patrocinios. Desde que Iberdrola apuesta por el fútbol hay más visibilidad», lo que secundó Antonio Méndez (‘Málaga Hoy’), que a su vez apuntó otra clave: «¿Qué nos gusta, participar o ver ganar? Nos gusta ver campeonas. Por eso durante los Juegos Olímpicos nos enganchamos».

Vanessa Martín Alloza, de Canal Málaga, lanzó otro argumento interesante: «En algunos casos estamos muy presionados por la audiencia, pero nuestra responsabilidad también es educar en ciertos hábitos que la gente finalmente demandará». Isabel Sánchez, de Onda Cero, recordó la apuesta que hacen en su medio. «Todos los miércoles tenemos un espacio de deporte femenino, y vemos que lo que contamos es más positivo que del masculino. Si no hablamos de ellas difícilmente les va a llegar el apoyo que necesitan», razonó.

Entre los deportistas, destacó la presencia del seleccionador español de fútbol femenino, Jorge Vilda, que reclamó una portada en los medios impresos de la ciudad para el Málaga de féminas en caso de subir a la máxima categoría (está muy cerca ya de disputar la fase de ascenso). «El papel de la selección es muy importante para el resto de futbolistas. Tenemos la ilusión de estar en el Mundial de Francia el año que viene y en los Juegos de Tokio en 2020. Me gustaría ser positivo y ver el vaso medio lleno. Con nosotros ha llegado Iberdrola y se pueden ver ya tres partidos en abierto de la primera categoría y hay una página todos los lunes en los principales diarios deportivos...».

Le acompañaron la doble oro olímpico en vela Theresa Zabell, que comentó: «Los tiempos han ido cambiando y las mujeres nos hemos ido incorporando y adaptándonos al programa de mucha competiciones. En 30 o 40 años se ha avanzado una barbaridad, pero en el extranjero no es igual. Fuera hay menos fútbol. En España es una mayoría inmensa. Y como sigue siendo muy masculino... Si quitáramos fútbol y analizáramos el resto, ahí es donde tendríamos que ver cuánto hay de masculino y cuánto de femenino en la información».

Más reivindicativas fueron la exatleta Dana Cervantes y la árbitra de rugby Alhambra Nievas, en todo caso muy agradecidas con el tratamiento de los medios de sus respectivas carreras. La primera afirmó: «Sólo hace 25 años que tenemos un calendario completo femenino de pruebas en atletismo. Yo fui pionera en la pértiga. El deporte no se ha librado del machismo. Obviamente se ha avanzado, pero es necesario más». «Todavía estamos en una sociedad machista. Los medios tendrían que hacer un análisis de cómo enfocar el problema, pero no se pueden ver los titulares que se han llegado a ver. Una mujer deportista no es un marimacho», manifestó Nievas.

La concejala Paqui Bazalo, que fue en su momento medalla paralímpica en esgrima, aportó la perspectiva del deporte de discapacitados: «Vengo del mundo paralímpico, y parece que existimos cada cuatro años. Se acuerdan de nosotros cuando ganamos cientos de medallas. También nos encontramos con el morbo de la pregunta habitual de qué te ha pasado, qué problema tuviste (en relación a la discapacidad). Habría que hacer una reflexión para tratar de tratar esto».

El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, añadió otro elemento de debate: ¿se debe concienciar sobre esta discriminación u obligar por norma para que cambie? «También las administraciones tenemos que incentivar este tipo de encuentros. Esta es una ola a la que hay que sumarse, la de la visibilidad e igualdad. Este tipo de encuentros sirven para educar y concienciar. Se puede hacer así o legislando, imponiendo. Y no creo que se tenga que forzar por ley, como estoy en contra de las ‘listas cremallera’ en la política».