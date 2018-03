La portera Virginia Fernández deja el Rincón Fertilidad a un mes de la Copa de la Reina La malagueña, una de las mejores jugadoras del club malagueño, ficha por el Cercle Dijon Bourgogne francés Viernes, 16 marzo 2018, 13:01

Lleva toda la vida vinculada al Rincón Fertilidad Málaga. Incluso dejó el balonmano unos años, pero su pasión por del deporte y la portería le hizo regresar. Virginia Fernández ha pasado por casi de todo en el club de su vida y ahora disfrutaba de la mejor etapa del equipo malagueño como una de las veteranas y de las mejores jugadoras de la plantilla.

Pero Virginia, la portera titular del equipo, se ha encontrado con una oferta difícil de rechazar para marcharse a jugar a Francia. El Cercle Dijon Bourgogne necesitaba fichar una portera de manera urgente para los tres meses de competición que quedan de la temporada y se fijaron en la gran temporada de la malagueña.

La jugadora informó al club de su deseo de firmar por el equipo galo y desde la entidad se le ha facilitado todo lo necesario para que se pueda marchar, pese a suponer un grave contratiempo para la entidad. Hay que tener en cuenta que Virginia es una jugadora clave en el equipo de Diego Carrasco y que dentro de un mes se celebra en Málaga la Copa de la Reina, una cita en la que el Rincón Fertilidad tiene puestas muchas expectativas. La marcha de Virginia es un duro contratiempo desde el punto de vista deportivo, que puede afectar a la marcha del equipo. "No ha sido una decisión para nada fácil, marcharse de tu casa siempre es muy duro y complicado, y ya no sólo es irme de Málaga, es irme de un equipo donde he estado más de la mitad de mi vida. Poder jugar en una liga como Francia es un sueño, y oportunidades así no puedo dejarlas escapar", declaró la portera. "Ha sido difícil pero quiero dar gracias al Rincón Fertilidad Málaga, por no impedirme ir a vivir esta experiencia, y porque, lo que soy como jugadora y también como persona, tiene mucho que ver con lo vivido en este club durante tantos y tantos años”.