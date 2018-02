Polémico homenaje de Timberlake a Prince en el descanso de la Super Bowl Imagen de la actuación. La familia del artista fallecido asegura que no se le pidió permiso y que no lo autorizó EFE Minneapolis (EE UU) Lunes, 5 febrero 2018, 12:38

El cantante pop estadounidense Justin Timberlake, aparentemente sin permiso, utilizó un holograma de Prince durante su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LII que esta noche se celebró en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis.

Durante los días previos al partido que los Eagles de Filadelfia derrotaron 41-33 a los Patriots de Nueva Inglaterra, para ser nuevos campeones de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), se informó que Timberlake presentaría un holograma de Prince, cuya ciudad natal fue Minneapolis. El sábado, familiares del cantante dijeron que no se les había pedido permiso y que no lo autorizarían. Pero en el escenario del Super Bowl apareció el holograma de Prince, mientras Timberlake cantaba 'I Would Die 4 U'. "Honrar a Prince sería respetar sus deseos. Justin Timberlake es desagradable", declaró una persona aparentemente cercana a Prince.

Después de varios de rumores, el sábado la familia de Prince negó que el holograma del fallecido cantante fuese a aparecer durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. La familia del cantante de 'Purple Rain' manifestó el sábado a través de una cuenta de Twitter administrada por su hermano, Omarr Baker, que eso no sucedería. Mientras que la prometida de Prince, la cantante Sheila E., también reaccionó al informe de TMZ y escribió que "Prince me dijo: nunca permitas que nadie me haga un holograma. ¡No sería agradable que eso sucediera!".

La segunda polémica de Timberlake

La actuación de Prince en el Super Bowl XLI, en el 2007, está considerada como una de las mejores de todos los tiempos, particularmente después de que el cantante se presentase durante un aguacero mientras cantaba 'Purple Rain'.

La nueva polémica surgida en otro espectáculo del medio tiempo del Super Bowl tiene de nuevo como protagonista a Timberlake, el mismo que en la edición 38 que se celebró en Houston, con los Patriots ganadores (32-29) ante los Panthers de Carolina, también la generó. Entonces se trató del destape de un pecho de la cantante estadounidense Janet Jackson, que protagonizó uno de los momentos más polémicos y comentados de la historia del Super Bowl.