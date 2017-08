Paula Ruiz, directa a por el Campeonato de Europa júnior de Marsella «Voy a por una de las medallas», asegura la nadadora FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA Viernes, 4 agosto 2017, 00:26

Quedan horas para que arranque la gran prueba de la temporada para las malagueñas Paula Ruiz y María de Valdés. Mañana sábado, a partir de las 13.00 horas, tendrán una cita con la historia en la ciudad francesa de Marsella. La campeona de España absoluta y del Mundo júnior, Paula Ruiz, acude como una de las grandes favoritas y la rival a batir. La temporada pasada se le resistió la medalla de oro y se tuvo que conformar con la plata. En esta ocasión, sin embargo, acude con las máximas ilusiones y espera llegar muy lejos, anuncia: «Me encuentro en mi mejor pico de forma, porque esta es la prueba para la que nos hemos estado preparando en las últimas semanas. Voy a por una de las medallas de este Europeo».

La integrante del Fuengirola Swimming María de Valdés, por su parte, tras ganarse un puesto en esta competición en el Campeonato de España de Bañolas, no se mete presión, aunque asegura que su objetivo es estar entre las mejores. Ambas competirán mañana sábado en la distancia olímpica de los 10 kilómetros y en la jornada del domingo participarán en el relevos mixtos 4x1.250 metros.

Entre sus rivales más directas estarán las siempre correosas nadadoras francesas, húngaras e italianas. No obstante, las malagueñas no temen a sus contrincantes y lo único que piensan es en hacer bien su carrera, explica Ruiz: «No me suelo fijar en el nombre de mis rivales. Solo pienso en mi prueba. Espero hacerlo muy bien, porque es lo que estamos preparando;_me veo con posibilidades de podio». No es para menos, ya que la nadadora del Club Natación Mairena está completando una temporada espectacular en la que se ha proclamado campeona de España absoluta de 10 kilómetros y subcampeona en los cinco kilómetros luchando hasta la última brazada con la gran Mireia Belmonte y ha sido 13.ª en los cinco kilómetros y 18.ª en los 10 kilómetros del Mundial absoluto -siendo la segunda júnior entre las participantes-. Además, se impuso en la segunda etapa del Europeo de aguas abiertas celebrada en Barcelona. Un palmarés que la convierte en una rival temible.