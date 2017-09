Paula García, ilusionada ante su posible debut con las ‘Guerreras’ hoy frente a Turquía Paula García, en la concentración con la selección años atrás. / Joaquín Corrales La pivote del Rincón Fertilidad, convocada el domingo por la lesión de Eli Chávez, ya acudió a una concentración de la selección hace tres años SUR Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:19

La pivote del Rincón Fertilidad Paula García está en una nube. La jugadora de Almuñécar está a un paso de cumplir el sueño de debutar con las ‘Guerreras’. La lesión el pasado domingo de Eli Chávez (debido a una lesión sufrida durante el encuentro de su equipo) hizo que el seleccionador nacional, Carlos Viver, la convocara para afrontar los dos primeros encuentros dentro de la fase de clasificación para el Europeo de Francia, que se disputará el año próximo.

No es la primera experiencia de este tipo para Paula García, que en su momento estuvo presente en unos entrenamientos de la selección española femenina. «Es un sueño que se hace realidad», comenta la jugadora del equipo malagueño. «Hace tres años me invitaron a una concentración, estuve entrenándome con ellas y me hizo mucha ilusión. Fue una gran oportunidad, pero me quedé con la espinita clavada de no poder debutar», recuerda.

La jugadora sexitana nunca había perdido la ilusión de volver a la selección y, lógicamente, de debutar. «Ahora, que sea de esta manera, en un torneo clasificatorio, de forma oficial, es una oportunidad muy bonita que espero aprovechar al máximo. Estoy superfeliz y sólo quiero disfrutarla y aprovecharla», recalca. Eso sí, no esconde que se vio muy sorprendida cuando conoció la convocatoria el pasado domingo. «Estaba en casa con mi padre y me llamo Carlos Viver. Me dijo que Eli se había hecho daño en el partido que acababa de jugar y que yo entraba por ella. Me pilló de sorpresa y me quedé muy contenta y emocionada».

En Melilla

El tan ansiado debut puede producirse hoy mismo. La jugadora del Rincón Fertilidad está concentrada con la expedición en Melilla, donde esta tarde, a las ocho en el polideportivo Javier Imbroda, las ‘Guerreras’ abren el camino en su objetivo de conseguir una plaza en el Europeo de Francia del año próximo. El rival en este encuentro será Turquía. De no estrenarse hoy, también puede producirse el domingo a domicilio, en Lituania.