DEPORTE BASE. CANTERANOS CON ESTRELLA Una pasión heredada y compartida Alejandra muestra su último trofeo conseguido. Alejandra Fernández Piloto de motos

El destino de Alejandra Fernández estaba unido al de la moto antes incluso de nacer. Su padre, Javier, es un gran aficionado y durante muchos años ha formado parte de equipos en varias carreras de motociclismo, y su hermano, que ahora tiene 22 años, ha competido desde los 12 en las categorías Minimotard, Supermotard, 125 y 600 cc. «Desde pequeña me ha acompañado a las carreras y a los entrenamientos en el Templo del Motor. Mientras yo corría, ella se subía a alguna moto fuera del circuito», recuerda Javier, su hermano.

Poco después llegó su primera moto. «Vimos que se defendía, que era valiente. Se caía y se levantaba, así que hace tres años -con cinco- decidimos que empezara a competir», explica Fernández. Con ocho años, Alejandra se acaba de proclamar campeona de Andalucía en la categoría Minimotard 90. Es la única niña en la competición, y ha conseguido el título matemáticamente a falta de una prueba, que se disputará el 4 y 5 de noviembre en Campillos. La victoria le llegó el pasado 8 de octubre en el circuito de karts de Talavera la Real (Badajoz), donde Fernández fue primera en las dos mangas.

uNombre Alejandra Fernández García. uFecha de nacimiento 26 de febrero de 2009. uLugar Málaga. uEstudios 3º de Primaria. uColegio Benito Pérez Galdós. uClub Lince Racing School. uCategoría Minimotard 90. uEntrenadora Javier Fernández. uPalmarés Campeona de Andalucía de Miminotard Iniciación en 2015 y Campeona de Andalucía de Minimotard 90 en 2017.

Alejandra Fernández ha dominado por completo la competición, que comenzó en el mes de abril. De hecho, ha ganado todas las pruebas excepto dos, aunque no comenzase con buen pie el campeonato. «En la primera carrera se le paró la moto en la salida, aunque en la segunda manga corrió muy bien. Le ocurrió lo mismo en la segunda carrera, pero esta vez consiguió remontar y ganó. Desde ese momento cogió confianza y no paró», explica su hermano.

Es la única niña que compite en su categoría y se ha hecho con el Campeonato de Andalucía antes de la última prueba

Este es el segundo título en la corta carrera de Alejandra, que ya fue campeona de Andalucía en la categoría Minimotard Iniciación en 2015. «Entonces, los propios padres de los rivales les decían a sus hijos que no podían perder contra una niña. En este último campeonato ya no lo he escuchado ni una sola vez», lamenta Javier.

Alejandra entrena dos veces por semana en el Templo del Motor. Los sábados, su hermano la acompaña en un entrenamiento 'extra'. «En mi familia tenemos claro que los estudios son lo primero. Hay padres a los que no les importa que sus hijos se salten días de clase para viajar a las competiciones, pero con Alejandra siempre viajamos los viernes por la tarde, cuando yo termino de trabajar», aclara Javier. «No quiero que vea las motos como una obligación, porque entonces no disfrutará. Solo es un hobby», añade su también entrenador, con el que comparte una pasión que le llevará muy lejos.