Una pareja para dar guerra

A pesar de contar con un gran palmarés, Agustín Gómez Silingo encara el nuevo año con una meta diferente: volver al máximo nivel. Y es que la pasada edición se vio obligado a retirarse para pasar por quirófano. «Vengo de un año difícil, con dos cirugías en el hombro y tenía un poco de incertidumbre de con quién iba a jugar, porque después de un año no tenía grandes expectativas, no me podía plantear cosas a largo plazo». Entonces, el apoyo del malagueño fue esencial: «En ese momento Álex fue el único que confió en que yo podía volver. Es un excelente jugador y me ayudó mucho, me puso un voto de confianza en que yo iba a estar bien y eso para mí, valió mucho». Sobre el malagueño sólo puede ofrecer buenas valoraciones, como jugador, compañero y como persona. «Es un chico que, para ser tan joven, tiene las cosas muy claras. Es un fenómeno, muy buen chaval y con el que se puede compartir un buen rato divirtiéndose, que es muy importante porque pasamos mucho tiempo juntos», asegura el platense.