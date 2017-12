DEPORTE BASE. VELA Nueve clubes se miden en el Provincial de optimist El viento hizo posible la disputa de la regata, clasificatoria para la Copa de Andalucía. :: sur El Club Náutico de Benalmádena demostró su nivel en la competición organizada por el club El Candado, que reunió a más de cien regatistas FERNANDO MORGADO MÁLAGA. Sábado, 23 diciembre 2017, 00:35

El pasado fin de semana el Real Club El Candado fue el encargado de organizar la tercera Copa Provincial de Optimist, en la que nueve clubes midieron sus fuerzas con la participación de más de cien regatistas. El sábado se pudieron disputar tres pruebas para los sub-13 y dos para los sub1-6 y Laser. El domingo comenzó la jornada con viento de poniente que permitió realizar dos pruebas más.

En categoría sub-16 masculina el primer puesto fue para Antonio Villalón, del C. N. M. Benalmádena. En segunda posición finalizó Miguel Jiménez, del R. C. Mediterráneo, mientras que Gonzalo Orense, de El Candado, acabó tercero. En la femenina el podio fue completamente para el C. N. Fuengirola: María Checa, Nadia Cilloniz y María Eugenia Caffaro fueron primera, segunda y tercera, respectivamente.

En categoría sub-13 venció Luis García, del R. C. Mediterráneo, y en segunda posición quedó Roberto Aguilar, del Benalmádena, mientras que el tercer lugar fue para José Manuel Pachón, del Benalmádena. En féminas la ganadora sub-13 fue Noa Zabell, del Benalmádena. Segunda posición para Paula Gómez, también del C. N. M. Benalmádena, y en tercera posición llegó Paula Ruz, del Real Club Mediterráneo.

En categoría Laser 4.7 ganó Carlos Sánchez, del C. N. M. Benalmádena, por delante de Adolfo Villalón y de Jaime Benthem, del R. C. El Candado. En la categoría femenina la ganadora fue Gabriela Tovar, de El Candado, que se impuso a Carmen Checa y a Elena Pérez, ambas pertenecientes al Club Náutico Fuengirola. En la categoría Laser Radial venció el regatista del Real Club El Candado Carlos Altamirano.