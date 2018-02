DEPORTE BASE. RUGBY Nueva edición del Festival de las Escuelas de Rugby Una imagen del último Festival de Escuelas. :: / SUR SUR L MARBELLA. Viernes, 16 febrero 2018, 01:00

as Instalaciones del Trocadero Marbella Rugby Club albergarán el próximo sábado 17 de febrero la quinta jornada de Rugby Gradual que organiza la Federación Andaluza de Rugby. Esta nueva edición del conocico Festival de las Escuelas de Rugby Andaluzas contará con la participación de más de seiscientos niños y niñas de entre los cuatro y once años de edad pertenecientes a una docena de clubes y escuelas de rugby de toda la comunidad autónoma.

Competirán los siguientes clubes: C. R. Málaga, C. R. El Estrecho, E. R. Marianistas de Jerez, C. R. A. Portuense, E. R. San Jerónimo, Cajasol Ciencias, C. R. Cádiz F. C., Unión Rugby Almería, E. R. Padul, E. R. Fuengirola, C. D. Universidad de Granada y Trocadero Marbella. Al elevado número de jugadores hay que sumar la asistencia de padres, familiares, amigos y simpatizantes, por lo que el club marbellí estima que acudirán al conocido como 'Bahía's Park' un número superior al millar de personas. Para asegurar que todo salga perfecto, el Trocadero dispondrá de más de sesenta personas.

Una vez más, el club marbellí será el epicentro del rugby base andaluz con esta jornada de convivencia de escuelas y clubes, que dedican un enorme esfuerzo a la promoción y difusión del rugby desde la edad escolar. Una labor de formación en la que priman más los valores intrínsecos a este deporte por encima de lo estrictamente competitivo. Por ello, en estas jornadas de convivencia no hay clasificaciones ni premios más allá de la honra de ganar en buena lid y la ocasión de divertirse practicando deporte.