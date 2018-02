Mijas se rinde a Regino Hernández

Desde que el ‘rider’ Regino Hernández ganara hace dos semanas la primera medalla para España en 26 años en unos Juegos Olímpicos de invierno, el mijeño (nacido en Ceuta, donde vivió sólo unos meses) no ha parado de recibir un homenaje detrás de otro. Sin embargo, aún faltaba por recibir el de sus vecinos y amigos de Mijas. Ayer por la mañana, el deportista fue recibido por el alcalde de la localidad costasoleña, Juan Carlos Maldonado, y el resto de la Corporación, en un emocionante acto en el que se reprodujo un vídeo con imágenes de la carrera con la que obtuvo la medalla, a lo que se añadieron declaraciones de su familia.

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, le anunció ayer en persona en un emocionante acto que será nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad

En un salón de plenos a rebosar –acudieron los alumnos del Colegio San Sebastián de Mijas pueblo– el regidor le comunicó en persona a Regino Hernández que recibirá el título de Hijo Adoptivo de Mijas. Además, también anunció que la Ciudad Deportiva de Las Lagunas –la zona deportiva más grande e importante de la localidad– llevará su nombre a partir de ahora, lo que provocó el aplauso de todos los presentes.

Reconocimiento

«Queremos agradecerle que haya puesto el nombre de Mijas en la cima del deporte internacional», sostuvo Maldonado. Visiblemente emocionado, el ‘rider’ mostró al estrado y se mostró ilusionado con este reconocimiento: «No habría podido conseguir esto si no hubiera sido por el apoyo que durante años se me ha brindado, sobre todo desde el pueblo de Mijas», afirmó. Además, y dirigiéndose a los jóvenes que había en la sala, les recomendó que se esforzaran y que hicieran lo que les gusta. «Yo he nacido en Ceuta y he vivido en Mijas, y aún así me he podido dedicar a un deporte de nieve y he ganado una medalla olímpica», señaló.

En los Juegos de 2022, en busca de dos medallas La carrera de Regino Hernández no acaba con esta medalla, sino que aspira a mucho más. En declaraciones a los medios, el ‘rider’ señaló que en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022 volverá a intentarlo de nuevo. «Es más que probable que en esta ocasión se celebra la prueba olímpica por equipos, por lo cual hay posibilidad de luchar por dos medallas», explicó Hernández. Seguro de sí mismo y aún con ilusión y hambre de triunfo pese a haber conseguido toda una gesta en la historia del deporte de nuestro país, concluía dejando una frase muy clara. «Esto ha sido solo el principio».

Unos minutos antes, el medallista había salido a saludar al balcón del Ayuntamiento. «Desde la visita de la Reina Doña Sofía no se producía la apertura oficial del balcón del Ayuntamiento para saludar. Eso significa la importancia que para nosotros adquiere este momento. Mijas ha hecho historia y la ha hecho gracias a un joven de Las Lagunas que desde pequeñito estuvo montado en una tabla de Snowboard y que unos años después revolucionaba a todo Mijas dejando el nombre de nuestro pueblo en lo más alto del deporte español», aseguró el alcalde. «Después del oro conseguido por Francisco Fernández Ochoa en Sapporo 1972, y el bronce de su hermana Blanca veinte años después en Albertville, España no conseguía un galardón de estas características y ha sido ahora este mijeño quien ha puesto el nombre de nuestra ciudad en lo más alto del deporte internacional en estos Juegos Olímpicos de Invierno 2018 celebrados en PyeongChang», sentenció.

Por su parte, la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, destacó que Regino «es un ejemplo en valores y un deportista humilde y sencillo, a pesar de haber llegado a lo más alto. Me quedo con el mensaje que le ha dado a los niños que hoy se agolpaban a la puerta del Ayuntamiento para recibirle. Les ha dicho que imposible solo es una opinión».

Al terminar el acto, Regino Hernández atendió a la prensa, y dio algunos detalles sobre la carrera que le llevó a conseguir la medalla. «En el momento en el que mis perseguidores tuvieron esa caída, ya sabía que nada me iba a dejar sin la medalla. Entonces intenté con todas mis fuerzas ir a por la plata o el oro, aunque no puedo estar más contento por el éxito», relató. Además, Hernández reconoció que lo primero que se le pasó por la cabeza al terminar la prueba fue los orgullosa que estaría su familia, y que cuando vio a su padre, este le dio un abrazo que casi leparte «en dos». Regino Hernández ya está en casa, aunque es probable que no tarde en mucho en partir para conseguir nuevos triunfos.