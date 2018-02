Mijas rinde homenaje a Regino Hernández Regino, este viernes, en Mijas. / SUR El deportista recibirá el título de Hijo Adoptivo y el Ayuntamiento le pondrá además su nombre a la Ciudad Deportiva de Las Lagunas IVÁN GELIBTER Mijas Viernes, 23 febrero 2018, 12:23

Desde que el ‘rider’ Regino Hernández ganara hace dos semanas la primera medalla para España en 26 años en unos Juegos Olímpicos de invierno, el ceutí (pero mijeño de adopción) no ha parado de recibir un homenaje detrás de otro. Sin embargo, aún faltaba por recibir el de sus vecinos y amigos de Mijas. Esta mañana, el deportista ha sido recibido por el alcalde de la localidad costasoleña, Juan Carlos Maldonado, y el resto de la Corporación, en un emocionante acto en el que se ha reproducido un ´vídeo con imágenes de la carrera con la que obtuvo la medalla, a lo que se han añadido declaraciones de su familia.

En un salón de plenos a rebosar -han acudido los alumnos del Colegio San Sebastián de Mijas pueblo- el regidor le ha comunicado en persona a Regino Hernández que recibirá el título de Hijo Adoptivo de Mijas. Además, también ha anunciado que la Ciudad Deportiva de Las Lagunas -la zona deportiva más grande e importante de la localidad- llevará su nombre a partir de ahora, lo que ha provocado el aplauso de todos los presentes.

"Queremos agradecerle que haya puesto el nombre de Mijas en la cima del deporte internacional”, ha sostenido Maldonado. Visiblemente emocionado, el ‘rider’ ha subido al estrado y se ha mostrado ilusionado con este reconocimiento: “No habría podido conseguir esto si no hubiera sido por el apoyo que durante años se me ha brindado, sobre todo desde el pueblo de Mijas”, ha afirmado. Además, y dirigiéndose a los jóvenes que había en la sala, les ha recomendado que se esfuercen y que hagan lo que les gusta. “Yo he nacido en Ceuta y he vivido en Mijas, y aún así me he podido dedicar a un deporte de nieve y he ganado una medalla olímpica”, ha señalado.

Unos minutos antes, el medallista había salido a saludar al balcón del Ayuntamiento, que no se abría desde la presencia de la entonces reina de España, doña Sofía. Al terminar el acto, Regino Hernández ha atendido a la prensa, y dado algunos detalles sobre la carrera en sí, y sobre el futuro. “Estaremos en los Juegos Olímpicos de 2022; allí tendremos la posibilidad de ganar dos medallas, e iremos a por ellas”, ha exclamado.