Mijas consagra al joven Stupaczuk y da una segunda juventud a Cristian Gutiérrez El joven Franco Stupaczuk ha sido la gran revelación en Mijas tras combinar sus condiciones físicas con un nivel técnico envidiable. / WPT La pareja argentina se lleva su primer torneo de la temporada después de una interesante prueba plagada de espectáculo y resultados sorprendentes IVÁN GELIBTER Lunes, 10 julio 2017, 00:13

El pádel lo necesitaba y los espectadores lo han podido disfrutar. Esta prueba del World Padel Tour de Mijas ha supuesto un punto de inflexión en la temporada, ya que la multitud de sorpresas en los enfrentamientos abren a muchos jugadores la posibilidad de hacer grandes resultados, y los seguidores de este deporte han podido observar nuevas caras en las rondas finales.

Al fin y al cabo, ha sido un espectáculo digno de lo que los 3.000 espectadores habían pagado por ver. La final masculina, jugada algo más lenta de lo habitual, fue un constante destello de gestos físicos y especialmente técnicos. El control de Matías Díaz; la potencia de Maxi Sánchez; la muñeca de Cristian Gutiérrez y la espectacularidad del joven Franco Stupaczuk, brindaron una final inédita que demuestra que el pádel mundial está cada vez más abierto y que cualquiera de las diez o doce mejores parejas tiene altísimas posibilidades de plantarse en una final.

El primer set de esta final masculina comenzó muy bien para Gutiérrez-Stupaczuk, que rápidamente metían un ‘break’ que les iba dando la ventaja desde el principio. Sin embargo, con 4-5 a favor y saque, Maxi y Mati metieron algo más de presión y dejaron de cometer errores no forzados. El resultado; tres juegos seguidos para su bolsillo (con dos ‘breaks’ incluidos) que les daba la primera manga a los número 3 del mundo.

La prueba del WPT de Mijas, un éxito de público Dejando a un lado la cuestión deportiva, esta primera prueba que se realiza en Mijas del World Padel Tour ha sido todo un éxito de público. Las entradas del sábado por la tarde y del domingo acabaron casi por agotarse, lo que supuso que 3.000 personas disfrutaran del mejor pádel del mundo en la pista central instalada en la plaza Virgen de la Peña de Mijas pueblo; un enclave envidiable del que los jugadores hablaron maravillas. La propia jugadora malagueña, Carolina Navarro, que lleva 20 años en el pádel profesional, aseguró que pocas veces había visto una instalación similar y con un público que respondiera tan bien.

Pese a ello, la dupla revelación –si es que se puede llamar así a un excampeón del mundo–, no solo no bajó los brazos, sino que subió aún más el nivel. Cristian empezó a volear como solo él sabe hacerlo, mientras ‘Stupa’ no hacía más que correr de un lado a otro de la pista como si fuera un velocista, al tiempo que soltaba el brazo con la pasión que solo tiene alguien que sabe que está en el momento deportivo más importante de su vida, ya que ésta era su primera final de un torneo internacional. Una sola bola de ‘break’ tuvieron, y una que se llevaron, lo que les permitió anotarse la segunda manga por 6-4.

El tercer set siguió la misma dinámica de los otros dos. Un ‘break al principio de la manga para ‘Stupa’ y Cristian Gutiérrez condicionaba desde los primeros compases el desarrollo del juego. Puntos largos, disputados, y con un nuevo invitado para terminar de cuadrar el círculo: el viento. La plaza Virgen de la Peña sufría y disfrutaba de cada punto y de cada intercambio entre los cuatro jugadores, que al final ya se encontraban en un estado de gracia impresionante. Finalmente, Gutiérrez- Stupaczuk terminaron por dar la gran sorpresa y se llevaron el set (6-4) y el torneo.

‘Mapi’ y ‘Majo’, imbatibles

María Pilar y María José Sánchez Alayeto son las dos mejores jugadoras del mundo, y de momento esta temporada no parece que nadie les pueda hacer sombra. Esta quinta prueba del World Padel Tour de Mijas ha dejado en categoría femenina algún resultado relativamente sorprendente, pero la realidad es que en la final de anoche se plantaron las hermanas aragonesas y la pareja número 2, Marta Marrero y Cata Tenorio, que debutaban como dupla tras la lesión de Alejandra Salazar.

Las Sánchez Alayeto firmaron de nuevo un gran partido que les llevó a la victoria en Mijas. / WPT

El primer set fue un visto y no visto para las gemelas. El resultado, 6-2, era el reflejo de cómo eran los puntos: cortos, rápidos y directos, que es el tipo de partido que les interesa a a ‘Majo’ y Mapi’. Además, a eso se unían una larga lista de errores no forzados de la pareja hispanoargentina, un extremo que hacía presagiar que el partido podía ser demasiado corto. Sin embargo, la segunda manga fue bien distinta. Marrero y Tenorio consiguieron frenar la bola y poner algo más nerviosas a las número 1, que veían como perdían el primer servicio del partido, que posteriormente pudieron recuperar. La igualdad se mantuvo todo el set, en el que se dieron otras posibilidades de roturas de saque que no acabaron de materializarse.

De esta manera se llegaba al ‘tie-break’, que comenzaron ganando las Sánchez Alayeto con un ‘minibreak’ rápidamente devuelto. Tras levantar dos bolas de partido con un 4-6 en contra, Marta y Cata tuvieron una pelota de set con 7-6, aunque las hermanas ganaron tres puntos seguidos que acabaron con los sueños de esta nueva pareja. Con 4 de 5 torneos ganados, las Sánchez Alayeto ya amenazan con no dar ni la más mínima opción a sus rivales en este 2017.