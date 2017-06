El mejor club de la temporada Los jugadores del minibásket 05, con el coordinador, Fran Hiraldo. / Sur La entidad, galardonada por la Delegación Malagueña de Baloncesto, ha experimentado un importante crecimiento FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA Viernes, 30 junio 2017, 00:14

El C. B. San Pedro es uno de los clubes de baloncesto más veteranos de la provincia. Su fundación, en el año 1986 de la mano del cordobés Antonio Muñoz Leal, tuvo como objetivo dar el empujón que necesitaba este deporte en la localidad, después del interés que había mostrado un nutrido grupo de chavales y padres. Con el paso de los años consiguió tener un equipo en Segunda División Nacional, categoría que se encontraba por debajo de la ACB y de la Liga EBA y, además, fue sumando conjuntos a su sección de cantera.

Los datos Fundación: 1986. Presidente: Francisco Hiraldo. Jugadores:Unos 200 entre federados y escuela. Entrenadores:Seis. Instalación: Palacio de Deportes San Pedro Alcántara. Web: www.cbsanpedro.com Teléfono: 608 153 110

Actualmente, la entidad está viviendo una segunda juventud, ya que desde hace cuatro años, cuando inició un nuevo proyecto deportivo, el número de equipos y jugadores no ha parado de aumentar. De este modo, han pasado de tener cuatro conjuntos a los trece con los que compiten actualmente. Esto, en parte, es gracias a la gran labor que está realizando tanto la directiva como los seis entrenadores con los que cuenta.

El preinfantil 04, con los entrenadores David Ramírez y Pilar Tamayo .

Desde hace unos años, cada temporada desarrollan una campaña de captación en colegios e institutos, explica el coordinador del C. B. San Pedro, Francisco Hiraldo:«Llevamos cuatro años con un proyecto que nos permite trabajar muy bien en los colegios. A través de él, hacemos una especie de captación de jugadores, celebramos jornadas de puertas abiertas, y en los meses de septiembre y junio realizamos talleres de baloncesto para que los chavales conozcan mejor nuestro deporte. También, durante los meses de julio y agosto, organizamos una escuela de verano de iniciación al baloncesto y de tecnificación, donde lo importante es que los pequeños se diviertan jugando».

Este trabajo no ha pasado desapercibido para la Delegación Malagueña de la Federación Andaluza de Baloncesto que ha galardonado al C. B. San Pedro como el mejor club del año en los premios otorgados en la Gala del Baloncesto Provincial de Málaga. Sin duda, un reconocimiento a su gran labor y a la filosofía con la que trabajan con los más jóvenes. «Aquí aceptamos a todo tipo de chavales, independientemente de que sepan o no jugar. Somos un club familiar en el que todos nos conocemos, y donde el objetivo es que todos crezcamos juntos», apunta Hiraldo.

Los resultados deportivos obtenidos esta temporada también han sido satisfactorios, ya que al provincial conseguido por los preminibásket hay que sumar la medalla de plata de los infantiles en la Liga Fase Oro. Además, el sénior masculino acabó tercero del Provincial.