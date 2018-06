Medallas con sabor malagueño en los Juegos Mediterráneos Álvaro Fernández y Juan Cruz, ayer con sus medallas. / SUR Los once deportistas de la provincia consiguen siete preseas para el equipo español en Tarragona MARINA RIVAS MADRID Domingo, 1 julio 2018, 01:11

Unos Juegos Mediterráneos para soñar, cumplir metas o simplemente para empezar a construir un futuro deportivo más grande. Once representantes de la provincia: ocho malagueños y tres componentes de clubes de la ciudad, fueron a Tarragona hace ya una semana para intentar llegar a lo más alto, y ocho de ellos cumplieron su objetivo: traer una medalla para casa. En este caso, dos oros (para cuatro representantes de la provincia), dos platas, y dos bronces, además de una última (oro o plata), que sumará hoy el marbellí Ángel Trinidad, en voleibol, en la final que se disputará a las 12.30 horas. Más que satisfactoria es la imagen de los malagueños, que contribuyeron a que España, a falta de tres partidos que se disputarán hoy, se coloque segunda en el medallero, con 120 metales, siendo el líder Italia y cerrando Turquía. Podio que permanecerá intacto en la ceremonia de clausura.

Las mejores noticias llegaron ayer, cuando los canteranos del Málaga, el centrocampista Juan Cruz, que debutaba con la selección y el portero, Álvaro Fernández, lograron la victoria con la sub-18 de fútbol. Un oro 'in extremis' que se consiguió en el minuto 95 (3-2) ante Italia. Por su parte, el segundo oro con sabor malagueño, ganado ante Montenegro, lo consiguieron las jugadoras del Rincón Fertilidad de balonmano, Emma Boada, que debutó con 'Las Guerreras' y Paula García, que el próximo año jugará en Rumanía. Las platas para la provincia las trajo la nadadora Duane da Rocha, en este caso en los 50 metros espalda. Su segunda medalla la consiguió en el relevo 4x100 estilos junto a Jessica Vall, Lidón Muñoz y Marta González

MEDALLERO MALAGUEÑO Oros Juan Cruz y Álvaro Fernández (Málaga C.F.), en fútbol, y Emma Boada y Paula García (Rincón Fertilidad), en balonmano. Platas Duane Rocha, dos en natación. Bronces Ángela Lobato, en vóley-playa, y Natalia de Miguel, en remo. Sexta medalla Ángel Trinidad, en voleibol (disputa la final hoy a las 12.30 horas), está a la espera de saber si suma un oro o una plata.

Los dos bronces restantes también hablan en femenino. Tanto la nerjeña Ángela Lobato, que competía en voley-playa junto a Amaranta Fernández, como la malagueña Natalia de Miguel, en remo, que partieron con la meta de ser finalistas. Una vez allí, dieron un paso más. La pareja de vóley-playa se hizo con el bronce tras la renuncia de las rivales italianas, por enfermedad. Mientras, la remera, que debutaba en skiff individual a nivel internacional, logró el bronce tras pasar por la repesca.

Menos suerte corrieron los tres malagueños restantes. El lanzador de peso del club Atletismo Málaga, Borja Vivas, que partía con molestias, que no forzó en su concurso y no pudo clasificarse para la final. Su compañero de club, el velocista Javier Troyano, que debutó con la absoluta y cayó en semifinales, igualando su marca de la temporada en los 200 lisos, aunque también fue con el 4x100. Asimismo, el boxeador marbellí, Ayoub Ghadfa, que no pudo pasar de cuartos tras caer derrotado en la categoría de 'súper pesado'.