Martín Gaitán, 'El niño', a por el Mundial que le falta con La Roja Martín Gaitán posa en el campo de fútbol Sagrado Corazón de Chamartin, escenario oficial del Mundial. / SUR El malagueño es historia viva del fútbol para ciegos y luchará por dar el primer campeonato del mundo a España, que se celebra desde hoy en Madrid BORJA GUTIÉRREZ Jueves, 7 junio 2018, 00:27

Antonio Martín Gaitán, más conocido como 'El niño', liderará a España en el Mundial de Fútbol ciegos que arranca este jueves en Madrid. Será el sexto de su carrera. Con 36 años es el jugador más laureado, con dos medallas de bronce paraolímpicas (Atenas y Londres) y ocho medallas europeas (cinco oros, dos platas y un bronce).

Es también el máximo goleador de la selección con más de sesenta dianas. A su edad no imagina jugar otro mundial por lo que esta sería su última oportunidad para lograr lo único que le falta como internacional. Aunque no le obsesiona: «Mi objetivo fundamental es pelear por las medallas, una vez en semifinales ya iré a morir».

El que fuera elegido mejor futbolista de Europa por la UEFA en 2005 no para el ritmo y llega a la cita mundialista tras marcar 46 goles esta temporada, entre liga y copa, con el Málaga Once. Esto sirvió para firmar una tercera plaza en el campeonato y llegar hasta la final de copa. «Fisicamente estoy bien y preparado para el fútbol que se juega ahora, mucho más físico», cuenta confiado Martín Gaitán, que adelanta llegar hasta los Juegos de Tokio 2020.

La nueva norma de jugar a veinte minutos cada parte a reloj parado «hace más largos los partidos». Por eso han realizado diez concentraciones desde enero, lo que demuestra la ambición por conseguir el primer título mundial de La Roja.

Gaitán quiere ser precavido y no ve a su equipo como favorito: «Brasil es el principal aspirante, la única que tiene cuatro mundiales; luego están Argentina o China. No se me pasa por la cabeza ganarlo, tengo bastante incertidumbre».

Las quinielas les dan el primer puesto en la fase de grupos, donde se las verán con Tailandia (debutan este jueves a las 18:00 h.), Marruecos y Turquía, esta última es a la que más temen por su «defensa férrea». Todos los encuentros se podrán ver en directo en este enlace.

Otro mundialista malagueño

'El Niño' contará con la imprescindible ayuda del malagueño Ceferino Sánchez, quién ejercerá como guía en la parcela ofensiva. Sánchez, también jugador del Málaga Once, era el tercer portero de la selección, pero al quedarse fuera será los ojos de Gaitán en el campo.

Su función es orientar al delantero malaguista, entre los demás compañeros, y su amistad es clave: «La confianza es fundamental para pelear cada balón», coinciden los dos futbolistas. De esta pareja costasoleña dependerá en gran medida los éxitos del conjunto español.