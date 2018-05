La malagueña Marina Martín renueva con el Rincón Fertilidad Marina Martín (archivo). El club continúa con la confección de la plantilla de la próxima temporada SUR Martes, 22 mayo 2018, 11:53

La jugadora malagueña Marina Martín ha alcanzado un acuerdo con el Rincón Fertilidad Málaga para continuar ligada al club malagueño una temporada más, manteniéndose así parte importante del bloque de este curso.

Será la segunda temporada de Marina en el equipo, tras debutar en esta campaña en la máxima categoría. Un año donde se ha visto un gran crecimiento de la jugadora malagueña, que tuvo que asumir la titularidad en los últimos meses tras la lesión desafortunada de Nazaret Calzado.

Marina Martín dice encontrarse «muy contenta, ilusionada, cuando me lo dijeron me sorprendí. Estuvimos hablando, que durante la temporada he mejorado, que he estado mejor a nivel de competición. Espero la próxima temporada aprender, mejorar, tanto de mis compañeras como del cuerpo técnico, estar al nivel que exige la competición y llevarme experiencia, tanto a nivel personal como profesional».

Por su parte, Diego Carrasco afirma que «si estoy orgulloso del rendimiento del equipo esta temporada, con Marina es algo aún mayor. Ver el crecimiento que ha tenido con el paso de las jornadas reafirma el acierto que supuso apostar por ella el pasado verano. Además, tras la lesión de Nazaret, ha tenido que estar muchos minutos en pista, disputar una Copa de la Reina ante dos grandes como Guardés y Bera Bera, y lo ha hecho a un nivel espectacular. Y si sigue trabajando como hasta ahora, no sé donde puede estar su techo».