BALONCESTO El EBG Málaga gana el torneo minibásket Alto Guadalquivir El equipo minibásket de Mari Carmen Molina, con el trofeo. :: / SUR SUR MÁLAGA. Viernes, 2 marzo 2018, 00:09

El pasado fin de semana se desplazaron a Córdoba los equipos minibásket de la cantera del EBG Málaga entrenados por José Carlos Pedrero y Mari Carmen Molina para disputar el Torneo Minibasket Alto Guadalquivir. El club malagueño logró el segundo puesto en la categoría femenina y el título en la masculina, midiéndose a rivales de la entidad del propio Alto Guadalquivir, C. B. Jaén, S. D. Candray, Fundación Granada, San Fernando, C. B. Linares, C. B. Coria o Dos Hermanas, entre otros.