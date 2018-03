Halterofilia Lydia Valentín, primera española con cuatro títulos de Europa Lydia Valentín, tras ganar su cuarto título continental en Bucarest. / Efe La campeona del mundo y olímpica revalida con una gran superioridad su corona continental, para ganar los tres oros, con 16 kilos de ventaja sobre la subcampeona AMADOR GÓMEZ Madrid Sábado, 31 marzo 2018, 18:12

La primera española de la historia medallista olímpica y campeona del mundo en halterofilia también se convirtió este sábado en la primera en conquistar cuatro títulos de Europa. Lydia Valentín se adjudicó con una gran superioridad su cuarta corona, para superar en una a Estefanía Juan, que hasta ahora estaba empatada a títutos continentales con la halterófila leonesa. La campeona mundial, olímpica -continúa a la espera de recibir el oro de los Juegos de Londres 2012- y desde este sábado tetracampeona europea, se llevó en Bucarest, como era previsible, los tres oros (en arrancada, dos tiempos y el total olímpico) y sin apenas oposición. Con 250 kilos en total, aventajó en 16 a la francesa Gaelle Nayo Ketchanke y en 27 a la finlandesa Meri Ilmarinen.

Tras cerrar el pasado 4 de diciembre en el Campeonato del Mundo de Anaheim (Estados Unidos) el círculo de la triple corona en la práctica aún incompleto, ya que todavía no se le ha entregado el oro olímpico de Londres, Lydia Valentín cumplió en la capital rumana otro reto, para fijar ahora su próximo objetivo en los Juegos Mediterráneos que se celebrarán en Tarragona a partir del 22 de junio. «Me quedo con que estoy haciendo historia, con que estoy feliz, con que hace tres meses que gané el Mundial y quiero disfrutar de este momento y seguir entrenando», destacó la halterófila berciana de 33 años en LaLiga4Sports, donde reconoció que fue a Bucarest «a disfrutar de la competición y ganar los tres oros».

Con su nuevo título europeo Lydia Valentín ya suma 10 medallas continentales en la modalidad olímpica, entre 2007 y 2018, a las que hay que sumar un oro y un bronce mundial y un oro, una plata y un bronce olímpico, el único ganado en competición, en los Juegos de Río 2016, ya que en los de Pekín 2008 y Londres 2012 se los adjudicó después por la descalificación de las tramposas que subieron al podio ocupando el lugar que a ella le correspondía.

En Bucarest, en la categoría de hasta 75 kilos, la berciana fue la mejor en arrancada (115 kilos) y en dos tiempos (135), aunque falló al intentar levantar 140. «Ha sido una pena el último intento, pero ya estaba un poco desconectada de la competición al saber que ya era campeona de Europa», reconoció Lydia tras un Europeo sin rivales de los siete países sancionados por dopaje generalizado: Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Azerbaiyán, Armenia, Turquía y Moldavia. Como gran estrella del campeonato continental más exitoso de la historia para la halterofilia española (13 medallas a falta de una jornada), Lydia Valentín no necesitó acercarse a sus mejores registros para subir de nuevo a lo más alto del podio y desempatar en el viejo continente con su amiga, la valenciana Estefanía Juan, que llegó a ser tricampeona de Europa.

«La preparación no era al 200%, como la hicimos para el Campeonato del Mundo, porque estaba muy pegada. Para ganar el Europeo no teníamos que estar al cien por cien en nuestras marcas, sino disfrutarlo. La preparación es sobre todo para los Juegos (de 2020), que es la cita que estamos preparando. Tengo muchas ganas también de que me entreguen la medalla de Londres, cerrar ese epidosio y seguir hasta Tokio», insistió Lydia Valentín tras ampliar su palmarés.