Moli: «Es un lujo estar en la final para ascender a la mejor liga del mundo» Moli, en el Fernando Argüelles de Antequera. / A. J. Guerrero Fútbol-sala El entrenador del UMA Antequera destaca que el Betis, rival de mañana, es un equipo hecho para estar en Primera ANTONIO J. GUERRERO Jueves, 24 mayo 2018, 00:32

La Universidad de Málaga puede estar muy orgullosa de haber clasificado por segundo año consecutivo a su equipo de fútbol-sala, el UMA Antequera, en una fase de ascenso a Primera, una categoría que ya pisaron en la temporada 2015-2016. Como siempre, con el técnico Manuel Luiggi Carrasco, 'Moli', al frente, el entrenador del conjunto universitario desde 1993 y columna vertebral del conjunto. El técnico analiza la final ante el Betis, que comienza mañana viernes, a las 21.00 horas, en Sevilla (el segundo, y si hicera falta, tercer duelo serán en el Fernando Argüelles).

–El UMA Antequera está a un pasito de volver a la élite. ¿Dónde está el techo de este equipo forjado con jugadores que son futbolistas y estudiantes?

–Es un lujo llegar a la final de ascenso a la mejor liga del mundo. Cuando comenzamos la temporada nadie apostaba por nosotros. El trabajo, la ilusión, la constancia y el buen compañerismo nos han dado alas y fuerzas para estar donde estamos. Evidentemente, también gracias a nuestra afición, que ha demostrado apoyo cuando más lo hemos necesitado. No tenemos metas, es una final y pude ocurrir cualquier cosa, pero estamos muy ilusionados, mentalizados y con ganas de que comience la final frente al Betis.

–Derbi andaluz para decidir quién sube. ¿Qué espera del Betis?

–Enfrente tendremos un equipo que se hizo para ascender, con grandes jugadores y que atesora una gran mezcla entre juventud y experiencia, pero que no ha tenido mucha suerte durante la temporada. Han sido muy irregulares, pero al final se han metido como séptimos en la tabla y ahora están en un momento dulce que no imaginaban antes.

–¿Le preocupan las individualidades del conjunto verdiblanco?

–Llevo unos días analizando sus partidos y destaca su bloque. En la portería tienen a Rubén, que es muy bueno, luego cuentan con jugadores como Erik o Jorge Bellvert, que se entiende a la perfección con Chano, ya que han jugado muchos años con el Burela y en Primera División. Tenemos que vigilar muy bien a todos sus jugadores, porque en cualquier momento te hacen un roto y sentencian el partido.

–Los béticos resolvieron la primera eliminatoria en dos partidos frente al Burela, mientras que el UMA Antequera, consiguió el billete en la final tras derrotar al Puertollano en la tanda de penaltis del tercer partido. ¿Pesará el cansancio en la final?

–Nuestro desgaste es un poco mayor, pero cuando pita el árbitro estamos concentrados y no pensamos en otra cosa. Vemos el balón y a competir. Sí es verdad que hemos tenido tres partidos largos con tres prórrogas. Jugamos un viernes y luego el domingo con poco tiempo de descanso, pero eso no garantiza nada. Si el Betis juega como siempre será difícil contrarrestarlo, pero si competimos como venimos haciéndolo hasta ahora se lo pondremos difícil.

–El primer partido de la eliminatoria es en Sevilla y la vuelta (segundo y tercero, en caso de empate), en Antequera.

–Vamos con todo a su casa para intentar ganar, así tendremos dos oportunidades más para subir. Está claro que el equipo que gane el primer partido lo tiene más fácil, porque después es más difícil superarle en los otros dos siguientes. Fíjate todo el sufrimiento y lo que hemos sudado contrael Puertollano, después de perder en su casa. Por eso, el hecho de venir de Sevilla con una victoria daría mucha confianza.

–En las dos últimas temporadas, el séptimo clasificado ha logrado subir a la máxima categoría, y el Betis este año lo ha sido con 51 puntos. ¿Se repetirá la historia?

–Tienen un equipo preparado para jugar en Primera. Si subieran, con ese equipo perfectamente podrían mantener la categoría, pero espero romper la estadística para que no se cumpla y este tercer año cambie la cosa.

–¿Estaría capacitado su grupo de jugadores para competir en Primera o habría que fichar?

–Nuestra filosofía no cambió cuando subimos a Primera. No quiero entrar a valorar ese tema, porque no es el momento, aunque es cierto que ya disponemos de un 50% de probabilidades de conseguirlo… Si estamos ahí es por algo. A nosotros no nos regalan nada. Somos un equipo humilde de estudiantes, con una filosofía de competir y de compaginar el deporte con los estudios. No nos movemos por el dinero. Nuestro cuerpo técnico es magnífico y tenemos un gran presidente al frente, como es Pedro Montiel. Todo esto hace que exista la magia de un equipo que es una piña y que da todo lo que tiene en los partidos.