Lleno en el Holiday World para conocer al campeón de España de superwelter Clavero y Vallejo, durante la ceremonia de pesaje celebrada ayer. / Javier Alonso Sanz La velada internacional de boxeo de hoy contará con seis combates profesionales de los que disfrutarán más de 1.200 personas JULIO RODRÍGUEZ Sábado, 5 agosto 2017, 00:19

Consolidado. Por quinto año consecutivo el boxeo de élite y Holiday World se dan la mano para presentar una oferta única de deporte y espectáculo en la Costa del Sol. Desde las ocho de la tarde empezarán a llegar al complejo hotelero benalmadense los púgiles, aficionados, ‘vips’ y prensa que no perderán detalle de los seis combates profesionales organizados por dos sellos de calidad como el Grupo Peñarroya y la Asociación Española de Boxeo (Aebox). Las miradas están puestas en la disputa del Campeonato de España del peso medio superwelter. Los rezagados deberán darse prisa para apurar las apenas 50 entradas disponibles en el ‘beach club’ y en la página web de Holiday World para la clásica cita. Durante la tarde de ayer, tras el pesaje, las 400 localidades ‘vips’ se agotaron y la venta conjunta de entradas supera el millar. La ocasión lo merece.

Esta noche se espera escribir una nueva página imborrable del boxeo nacional. En 2013, la primera experiencia en Holiday World, el hotel Hydros fue testigo del debut profesional del boxeador marbellí Antonio ‘Chato’ Benítez . Gracias a la apuesta por el deporte de las 16 cuerdas, hace poco más de un año en el mismo ‘beach club’ donde se celebra la velada internacional, un ‘Chato’ mucho más rodado levantó el título que hoy se disputan José Manuel López Clavero y Jorge Vallejo. Hoy el púgil marbellí, retirado temporalmente, será un espectador más que no se perderá la noche de boxeo.

El laureado boxeador marbellí Antonio ‘Chato’ Benítez estará en la velada como espectador

Clavero es el principal favorito, una etiqueta que cuesta llevar ante otro aspirante que va de tapado. «Ahora hay que hacer bueno mi apodo de ‘e l hombre tranquilo’. Realmente no estoy nervioso. Por suerte o por desgracia las veces que he peleado fuera lo he hecho bien en grandes veladas y la presión ya la he superado gracias a las etapas que he vivido», remarcó. Vallejo, con menos peleas en su haber, anuncia emoción hasta el final. «Estoy en un estado de forma excelente. Llevo mes y medio preparando este combate y creo que podemos dar la sorpresa. Daremos un gran espectáculo al público porque tenemos armas para ello», afirmó.

El primer combate

Abrirá la veda de seis contiendas un malagueño, el marbellí José ‘Puño’ Torrisco, que se medirá en -59,5 kilos al georgiano Mikheil Gogebashvili. El también local del MKT Marbella Ion Costín se las verá con el nigaragüense Reynaldo Cajina, ambos con peso inferior a 61 kilos. Otro aliciente será la revancha entre los pesos cruceros (hasta 90 kilos) que protagonizarán Álvaro Terrero contra el ecuatoriano Carlos Caicedo. El año pasado el español salió vencedor en una batalla intensa. Sin duda, uno de los platos fuertes será ver al demoledor César Nuñez. El navarro suma once victorias en otros tantos combates, ocho de ellas por KO. En la otra esquina le espera Sandro Jajanidze. Todos los triunfos del georgiano fueron por ‘nocauts’ se espera mucho de esta pelea del peso super medio en menos de 76 kilos.

Si hablamos de espectáculo no podemos dejar atrás a ‘Señor Micha’. El mijeño de adopción siempre ha ganado en Benalmádena. Hoy se las verá con contra Dato Nanava. En torno a la medianoche Clavero y Vallejo lucharán a diez asaltos por el codiciado título nacional del peso medio superwelter.