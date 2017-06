Tiro con arco Una joven con mucha puntería La torroxeña Cristina Fernández, con su arco olímpico tras ganar su tercer título andaluz en La Carolina. / SUR La torroxeña Cristina Fernández, de 27 años, consigue su tercer título andaluz de tiro con arco olímpico y aspira al ‘top-ten’ en el Nacional de julio EUGENIO CABEZAS Domingo, 25 junio 2017, 00:22

A Cristina Fernández González (Torrox, 27 de mayo de 1990) siempre le atrajo el tiro con arco, aunque no empezó a practicarlo hasta hace apenas cuatro años, mientras estudiaba en Huelva un ciclo formativo de grado superior de Paisajismo, Diseño de Jardines y Espacios Exteriores. «Mis compañeras de piso me preguntaron que qué quería como regalo de cumpleaños y les dije que un arco», explica la joven torroxeña, que el pasado fin de semana consiguió sumar su tercer título andaluz consecutivo en la modalidad de tiro con arco olímpico recurvo, en la competición disputada en La Carolina (Jaén).

Sus datos nombre Cristina Fernández González. nacimiento 27 de mayo de 1990, en Torrox. formación FP en Paisajismo. Trabaja en un vivero familiar. trayectoria Empezó a practicar el tiro con arco olímpico en 2013 en Huelva. Ha ganado tres veces el Regional (2015, 2016 y 2017) y, del 6 al 9 de julio, disputará su tercer Campeonato de España. En 2015 y 2016 quedó en el ‘top 30’.

«Me atrae por la dificultad. Desde fuera puede parecer un deporte sencillo, pero tienes que estar muy concentrada, tener mucha fuerza física y mental, y corregir continuamente el movimiento del cuerpo para que las flechas no se desvíen y entren todas en la diana», cuenta la tiradora, que entrena hasta cinco días por semana en el campo de tiro olímpico que tiene la Federación Española en la zona del polígono El Viso, en la capital malagueña.

Lo hace a las órdenes de Carlos Marín, delegado de la Federación Andaluza en Málaga, y de Elías Cuesta, entrenador del Centro de Alto Rendimiento de Madrid. En la capital de España y en Ibiza están las dos únicas instalaciones de estas características que hay en nuestro país. De Madrid es Alicia Marín, la número uno nacional, en un deporte en el que también destacan nombres como el de la también madrileña Mónica Galisteo.

Tras ganar los títulos de campeona de Andalucía en 2015, 2016 y 2017, el gran reto para la tiradora torroxeña es conseguir colarse entre las diez mejores del país, en la competición que tendrá lugar en Salamanca del 6 al 9 de julio. Además de la categoría individual, Fernández disputará la modalidad de parejas mixtas junto al malagueño Daniel Moreno, quien también competirá en individuales después de quedar tercero en el Regional celebrado en Jaén.

Empezó a practicar este deporte en Huelva, después de que le regalasen un arco

En sus dos participaciones anteriores en los campeonatos de España de 2015 y 2016, celebrados en Cambrils (Tarragona) y Valladolid, Cristina Fernández consiguió colarse entre las 30 mejores sobre un total de 60 tiradoras. «Es muy complicado entrar en el ‘top ten’, pero estoy consiguiendo buenos registros y me encuentro muy animada», comenta. Según explica la joven, que trabaja en el vivero familiar que sus padres tienen en la zona de El Peñoncillo, las competiciones de tiro con arco olímpico se organizan en dos tandas de 36 flechas. «Tienes seis rondas en cada tanda, con seis flechas, y dispones de cuatro minutos para lanzarlas», describe.

En la diana, situada a 70 metros de distancia, están marcadas las puntuaciones. Así, los diez puntos equivalen a un diámetro de apenas diez centímetros, «un plato de postre», apostilla la joven, que compite con el club Asirio de Huelva, a pesar de que abandonó la capital onubense en 2014. «Allí hay mucha afición y cuando me regalaron el arco y me dijeron que había un club, me fui directa a pedir plaza, había lista de espera, pero como soy muy pesada, me acabaron admitiendo», dice.

Según explica, para iniciarse en este deporte no es necesario hacer un gran desembolso, pues basta con unos 100 euros. Sin embargo, en su caso sí cuenta ya con un arco de competición olímpico, que sumado al coste de las flechas, alcanzan los 2.000 euros de inversión. «Es un deporte muy minoritario, y aunque es olímpico desde hace muchos años, en España no tiene demasiados federados», considera. A nivel provincial hay unas 350 licencias, sobre un total de 3.000 en Andalucía.

En la competición regional celebrada el pasado domingo en tierras jiennenses otra malagueña, Helena González, consiguió el tercer puesto en la misma categoría y modalidad que la tiradora torroxeña. Además, hubo otras cuatro preseas malagueñas más: Antonio Villalobos fue oro en la modalidad ‘ari’ y Antonio Arcas, bronce. Fernando Rengel fue plata en ‘long bow’ y Alberto Robles, plata en estándar. La competición se disputó en condiciones muy duras, soportando los siete tiradores malagueños unas altísimas temperaturas, lo que supuso un esfuerzo extra para las deportistas. «Tienes que estar muy concentrada, los árbitros controlan todo, desde el material hasta las puntuaciones y, por supuesto, el tiempo», describe.

Campo de tiro en Torrox

A juicio de esta joven tiradora, una de las grandes ventajas de esta disciplina es que puede ser practicada incluso por personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física o sensorial. «Mi gran sueño es poder montar un campo de tiro en Torrox, y para ello el Ayuntamiento ya está trabajando en acondicionarnos una parcela en la zona de Calaceite, ya que desde Málaga hasta Motril no hay ningún recinto autorizado de este tipo», desvela la tiradora.

Así, para fomentar este deporte entre los vecinos de Torrox y otros pueblos de la Axarquía la joven tiradora ha creado el Club Arco Güi. «Ojalá podamos empezar a entrenar pronto en la zona de Calaceite. El Ayuntamiento ya ha empezado a acondicionar la parcela. Estamos muy ilusionados».