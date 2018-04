Jénnifer Gutiérrez: «No veo decantado para nadie el duelo ante el Rincón Fertilidad» Jénnifer, en un remate en suspensión ante el Elche. / Phototeca b&N La extremo izquierdo del Mecalia Atlético Guardés, referente en el cuadro malagueño las últimas campañas, pone el morbo en el duelo de mañana en la Copa de la Reina PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 19 abril 2018, 00:21

La extremo izquierdo Jénnifer Gutiérrez (Algeciras, 1995) pone el morbo en el cruce de apertura de la Copa de la Reina para el Rincón Fertilidad. La jugadora del Mecalia Atlético Guardés, la referente realizadora del cuadro malagueño en las últimas temporadas, vivirá una situación especial al medirse a muchas excompañeras.Atiende a este medio antes de subirse al autobús que la condujo esta madrugada desde tierras pontevedresas hasta la Costa del Sol: la Península, casi de punta a punta. En el horizonte, la final de mañana (21.30 horas, Teledeporte y Andalucía Televisión), que puede ser el preludio de otras dos en apenas 48 horas.

–¿Cómo fue madurando su salida del Rincón Fertilidad la pasada campaña?

–Tenía algunas ofertas de varios clubes y fue una decisión difícil, pero pensé que tenía que salir de mi zona de confort. Nunca estuve segura al cien por cien, pero había que tomar una decisión y me decanté por el Guardés, que el año pasado luchó por todas las competiciones y acabó siendo campeón de la Liga.

–¿Cómo se está viendo en esta primera campaña en La Guardia?

–Creo que me he adaptado bien al club y al pueblo. Aquí hay mucha afición por el balonmano, y eso ayuda mucho.Estoy en un equipo en el que cualquiera de las dieciséis compañeras puede aportar mucho. Tienes que adaptarte a otro rol, a otra forma de entrenarse y jugar.Estoy contenta y creo que he progresado como jugadora, sobre todo en el extremo izquierdo, el puesto en el que que quería jugar y donde tengo una compañera internacional (se refiere a Naiara Egozkue).

–Habla del puesto de extremo izquierdo... ¿Qué pasaba en Málaga?

–Pues que también jugaba en otras demarcaciones, como de lateral. No tenía un puesto aceptado. Buscaba esta continuidad por el tema de la selección, y al final ha salido bien.

–Ya que se refiere a las 'guerreras', le costó llegar al equipo, ¿verdad?

–Sí, tuve un dilema entre el balonmano playa y el balonmano pista, porque estaba en las dos convocatorias. Coincidían competiciones, y la FederaciónEspañola dudaba sobre si era una jugadora de playa o de pista. Ahora me considero lo último.

–¿Cómo es La Guardia?

–Pues es una población de unos diez mil habitantes, y como no hay otros muchos deportes de élite tenemos una afición volcadísima, un pabellón lleno siempre, con tambores, pitos, niños... Este fin de semana se desplazan a Málaga unos 250 aficionados o más estando tan lejos.

–¿Hay un salto de presupuesto en su nuevo club respecto a la situación que tenía en el Rincón Fertilidad?

–No. Creo que hoy en día por desgracia el balonmano femenino no está muy valorado económicamente. El de Málaga es uno de los clubes con una mejor estructura, con un patrocinador que hace mucho por el equipo. Gracias a Manolo Rincón estuvimos tres años peleando por todo.Aquí se da una situación similar. Hay un buen patrocinio, Mecalia, pero no hay otro tipo de mejora económica.

–¿Qué espera del partido del viernes?Hace unos meses ganaron en la Liga en Málaga (23-26).

–Va a ser un encuentro muy disputado. El Rincón Fertilidad juega en casa, lleva actuando muy bien varias jornadas y no podemos confiarnos. Tenemos que salir a cuchillo desde el minuto uno, y si hacemos las cosas bien... Creo que puede pasar de todo. No lo veo decantado claramente para nadie.El que menos errores cometa se llevará el choque.

–¿Cuáles son para usted los puntos fuertes del Rincón?

–Ahora mismo es su dos contra dos en todas las zonas, con Paula García, que le da al equipo muchos goles, como ya se los daba el año pasado. También están muy bien en la portería (conAlice Fernandes a la cabeza).

–¿Con qué jugadoras mantiene más contacto?

–Sobre todo, con Sole (López). Somos muy amigas y estuvimos mucho tiempo jugando juntas. Cuando conocimos el resultado del sorteo lo primero que nos dijimos las dos fue «Vaya putada», porque es el primer año que estoy fuera y nunca quiero que me toque medirme al Rincón Fertilidad. Es más duro para mí mentalmente este tipo de partidos. Iremos a tope, pero fuera de la pista, más amigas que nunca.

–¿Irán a verla desde Algeciras?

–Sí, claro. Nos pilla muy cerca de casa.

–¿Será clave el físico para jugar tres partidos en apenas un fin de semana?

–Sí. Lo hemos hecho ya en competiciones europeas, sectores de fases de ascenso...Es muy exigente y decanta los partidos en los últimos días.Cuenta mucho tener plantillas que no sean cortas.

–¿Cree que el lado del cuadro en el que está el Guardés y el Rincón es el más duro?

–Sí.El cruce sería ante el Aula Valladolid o el Bera Bera, que vienen muy fuertes. Bueno, lo difícil es dos veces bonito, dicen.

–¿Cuáles son sus aspiraciones personales en el balonmano?

–Aportar al máximo en el club en que esté, ser una jugadora importante. Y tener un puesto consolidado en la selección, conseguir cosas allí, que no se quede sólo en ir.

–¿Cree que hay un creciente reconocimiento al balonmano femenino español?

–Sí. Hace unos años tuvo mucha repercusión y teníamos una de las mejores ligas, pero llegó la crisis y ahora es cuando estamos resurgiendo, pero seguimos por debajo todavía respecto a otros países. Ojalá pronto tengamos de nuevo uno de los mejores campeonatos. El problema de la selección es que muchas de las jugadoras actúan fuera.

–¿Considera que se va subsanando poco a poco el tratamiento informativo del deporte femenino?

–Creo que con respecto a años atrás ha habido un progreso, pero queda mucho recorrido.Se debería tratar en todos los deportes por igual la categoría masculina y la femenina.