Inés Rein, una austriaca de sangre malagueña, quinto fichaje del Rincón Fertilidad Rein tiene experiencia en competiciones internacionales. :: sur La extremo izquierdo de 23 años llega a Málaga procedente del MGA Fivers de Austria E. MIRANDA MÁLAGA. Martes, 29 mayo 2018, 00:08

El Rincón Fertilidad ya está de vacaciones, pero en los despachos siguen las gestiones para conformar el equipo de la temporada 2018-2019. La plantilla está prácticamente confeccionada, ya que el club se ha movido con agilidad para ir fichando jugadoras en la recta final de la competición. El cuadro malagueño anunció ayer el nombre de su quinto fichaje, tras las incorporaciones de Esperanza López, Agustina López, Rocío Campigli e Isabelle Medeiros. Se trata de Inés Rein, una jugadora de 23 años que procede del MGA Fivers austriaco y que jugará en la posición de extremo izquierdo, junto a Sole López (la capitana por cierto fue nombrada ayer mejor jugadora de la última jornada en División de Honor).

De padre malagueño y madre austriaca, vivió en Málaga hasta los cuatro años y después su familia se trasladó a Viena. Sin embargo, no ha dejado de tener contacto con la provincia de su procedencia de su padre e incluso estudió un semestre aquí en 2010 e incluso jugó algunos amistosos con el club malagueño.

Ahora le surge la oportunidad de jugar profesionalmente en el Rincón Fertilidad, en una Liga como la División de Honor española y hacerlo en un entorno que no le es desconocido. «Mi padre es malagueño y mi madre vienesa, entonces he vivido casi toda mi vida en Viena, pero todos los años viajábamos a Málaga a visitar a la familia, incluso un semestre estuve estudiando en un colegio malagueño, jugando con las juveniles del club. Por eso yo también me siento malagueña y estoy muy orgullosa de poder defender al club de mi ciudad en la máxima categoría del balonmano español», aseguró. El técnico Diego Carrasco opinó sobre el fichaje: «Inés llega en un buen momento para ella al equipo. Está claro que hay una diferencia entre la liga austriaca y la Liga Guerreras Iberdrola, pero ella ya ha peleado tanto en selecciones como con sus clubes por cosas importantes».

En el mercado de fichajes ayer se conoció también el nuevo destino de la malagueña Virginia Fernández. La que fuera portera del Rincón Fertilidad y hasta ahora del CDB de Dijon (Francia) volverá a cambiar de aires y jugará en el Boden Handboll sueco la próxima temporada.