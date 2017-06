Incertidumbre en los clubes de Málaga ante las denuncias por exceso de ruido en los colegios Un partido en el Puerta Oscura, uno de los clubes denunciados. / @CDJPuertaOscura «No sabemos si podremos seguir entrenando la próxima temporada», dicen los afectados ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 28 junio 2017, 16:45

La actividad de al menos siete clubes deportivos y unos 3.000 niños sigue a día de hoy en el aire cara a la próxima temporada por las denuncias recibidas por exceso de ruido en el entorno de centros escolares. Se trata de un problema que lleva dos años enquistado pero que ahora realmente hace peligrar la actividad de esas entidades deportivas que entrenan con escolares en colegios e institutos de la capital fuera del horario lectivo. Las denuncias de tres vecinos por exceso de ruido a los clubes Adesa (que entrena en el colegio Lex Flavia Malacitana), Málaga Básket (colegio Pintor Félix Revello de Toro) y Puerta Oscura (Jardines Puerta Oscura) ha provocado que el Ayuntamiento, en cumplimiento de la ordenanza municipal, haya apercibido a los centros educativos y propuesto una sanción de 12.000 euros.

Aunque haya tres denuncias, hay al menos siete clubes de baloncesto que realizan actividades en centros educativos (a los ya citados se suman el CB El Palo, el Andalucía Promesas, el Andersen y el Ciudad de Melilla) fuera del horario escolar y que podrían verse afectados por sanciones similares si algún vecino les denuncia. Esta mañana, los representantes de los clubes y el delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto, Ricardo Bandrés, acudieron a una reunión con la delegada de Educación, Patricia Alba para exponerles su preocupación. La delegada de la Junta de Andalucía les mostró su apoyo y se comprometió a organizar una reunión urgente entre Junta, Ayuntamiento, clubes y Federación para encontrar una solución. Pero la realidad a día de hoy es que ninguna de las dos administraciones ha propuesto una salida al conflicto y que los clubes temen que la próxima temporada no puedan ejercer su actividad.

Así lo expresaron los propios representantes de los clubes a la salida de la reunión. "Estamos viviendo esto con una gran incertidumbre, porque no sabemos si vamos a poder seguir entrenando la próxima temporada", asegura Juan José Ruano, del Puerta Oscura. "Sinceramente vemos peligrar la actividad de todos nuestros equipos si no se encuentra una solución ya", afirma. "Tenemos muchas dudas, los padres y los niños nos preguntan qué va a pasar, tenemos que empezar ya a planificar cosas para la próxima temporada y no sabemos qué hacer", dice Benjamín García, del Ciudad de Melilla. "Lo único que queremos es poder seguir practicando deporte con nuestros niños en los colegios", argumenta David Rodríguez, de Adesa Málaga, uno de los clubes denunciados. "Hay tres denuncias por ahora, pero nadie dice que no pueda haber más sanciones a otros clubes. Las posibles soluciones son una dispensa acústica, modificar la ordenanza municipal o tomar medidas correctoras en los colegios dónde sea posible para paliar el ruido", explicó.

"Ambas partes por separado tienen buenas intenciones, pero luego tenemos que sentarnos y solucionarlo. Por eso nos han propuesto esa reunión urgente con las administraciones", explicó el delegado provincial de la Federación, Ricardo Brandés. "El 1 de septiembre, al menos estos tres clubes denunciados, no podrían empezar a entrenar si las cosas siguen así", dice.

La Junta se reunió ayer también con los directores de los centros escolares afectados y propuso una dispensa acústica, una excepción que paralice las sanciones a los centros educativos, algo que el Ayuntamiento de Málaga ha rechazado. Desde el Consistorio se mantiene que la ordenanza municipal cumple con el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía y que están en la obligación de abrir expedientes por las denuncias recibidas por parte de los vecinos. El Ayuntamiento considera que la Consejería de Educación es la administración responsable de las actividades de los colegios, independientemente del horario.