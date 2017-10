La ilusión y humildad por bandera La plantilla del Puerto de la Torre, con Lidia, Marina, Deseada, Augusto Fernández (entrenador), Noe, María, Jorge (ayudante), Lucía, Erica, Mirian, Carmen, Natalia (arriba), Marta, Rosa, Ana, Tania, Ana, Futu, Cristina, Estefanía, Esperanza, Nerea y Ángela (debajo). :: francis silva Junto al Málaga, al que recibe hoy en un derbi inédito a las 12.30 horas, es el otro equipo de la ciudad en la categoría en fútbol femenino CARLOS J. MARTÍNEZ MÁLAGA Domingo, 15 octubre 2017, 01:20

Un club de barrio, con un campo que necesita más de una mejora, con un solo patrocinador y unas jugadoras que se hacen cargo de los gastos, pero con mucha ilusión. Esa podría ser la radiografía del Club Deportivo Puerto de la Torre, que esta temporada compite por primera vez en la Segunda División del fútbol femenino (en el grupo 4).

El camino hasta esta categoría no ha sido un camino de rosas. De hecho, el propio club no fue consciente de su presencia en Segunda División hasta el día en el que se sorteó el calendario. Cosas del fútbol. La Real Federación Española de Fútbol sigue sin enviar al club los treinta balones necesarios para jugar los partidos y poder entrenarse. Como anécdota, el equipo disputa los encuentros con los esféricos de la Federación Andaluza de Fútbol, hecho que debe figurar en el acta arbitral cada partido... Cosas del fútbol en España. Sin embargo, desde el equipo no dejan que estas circunstancias les afecte. Su actitud es la de remar y buscar patrocinadores.

El coordinador del club, Juanma Castillo, recuerda la incertidumbre que vivieron en verano: «Fue un sufrimiento, porque no teníamos claro si estábamos ascendidos. Hasta principios de septiembre no supimos que estábamos en Segunda División. Es complicado preparar la temporada así, porque disponemos de pocas ayudas».

En la misma línea se manifiesta el técnico del club, Augusto Fernández: «El verano ha estado lleno de incertidumbres, porque no sabíamos dónde íbamos a jugar. Era difícil hacer una plantilla adecuada. Contamos con el bloque del año pasado, y tenemos siete fichajes que son la mayoría exjugadoras del Málaga y que han hecho que mejore el equipo».

Para la capitana del equipo, Estefanía García, la situación no le causó temor: «Tenía tranquilidad, porque el equipo contaba con la base de la temporada anterior. Si lográbamos jugar en Segunda era un premio». Afrontar la temporada con estas dificultades no ha quitado la ilusión a la plantilla. Para Juanma Castillo, el objetivo está claro: «Lo fundamental es mantener la categoría, para, a dos o tres años vista, intentar dar el salto y estar arriba». Algo en lo que coincide una de las componentes del equipo, Erica Mayorga: «El objetivo, viendo el equipo, es disfrutar al principio y tener buen ambiente, pero una vez iniciada la temporada podemos estar en la pelea por la permanencia». Al margen de lo deportivo, otro de los frentes abiertos que tiene tanto la dirección del club como la propia plantilla es la búsqueda de patrocinadores. Así, Estefanía García destacó el esfuerzo de la entidad: «Es muy importante. Siempre estamos en la búsqueda de patrocinadores. Tenemos un cartel que publicamos en los partidos de casa para que los comercios del barrio puedan anunciarse sin pagar un gran precio. Granito a granito van ayudándonos».

Junto al Málaga, el Puerto de la Torre es el otro representante local femenino en Segunda División. Aunque las realidades de ambos conjuntos son distintas, pues el club de Martiricos tiene sus miras en el ascenso, y desde el equipo de Los Morales se busca la salvación. También son dos realidades económicas distintas.

Pese a ello, desde el Puerto de la Torre se afronta el derbi de este mediodía (12.30 horas) con ilusión. «En el partido contra el Málaga tenemos mucha ilusión. Somos los dos representantes de la ciudad. Vamos a estar al pie del cañón», apunta Estefanía García. Para el técnico, el partido frente al Málaga y afrontar la difícil temporada es todo un reto: «Es un privilegio jugar contra el Málaga, con todo a lo que aspiran y con las jugadoras que tiene. El esfuerzo va a ser muy grande y luego vamos a sufrir muchos partidos. Pero hay mucho compromiso y podemos lograr el objetivo que es mantenernos».

De momento, el Puerto de la Torre no va por mal camino. Con cinco jornadas celebradas, suma otros tantos puntos, después de haber conseguido un triunfo, dos empates y dos derrotas, lo que lo ha colocado en el octavo puesto en un torneo con catorce representantes. Sólo pierden la categoría los dos últimos clasificados.