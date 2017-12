Atletismo La IAAF se echa atrás y no reseteará los récords anteriores a 2005 Sebastian Coe. / EFE «Juzgar toda la historia del atletismo es quitar de nuestra historia parte de nuestro patrimonio», comentó Raúl Chapado, presidente de la Federación Española ENRIC GARDINER Madrid Domingo, 31 diciembre 2017, 10:32

Empeñado en revolucionar el atletismo a nivel mundial, Sebastian Coe escuchó a mediados de 2017 una propuesta de la Asociación Europea (AEA) que no dejaría indiferente a nadie: resetear los récords mundiales anteriores a 2005 para garantizar que las plusmarcas no se habían conseguido gracias a la ayuda del dopaje. La fecha no es baladí, sino que marca el inicio de lo que se conoce como pasaporte biológico, hasta ahora el método más fiable de detectar sustancias dopantes en el organismo a lo largo de diez años.

La noticia corrió como la pólvora y no se hicieron esperar las reacciones de los principales implicados, es decir, un buen puñado de atletas que oficialmente siempre corrieron limpios. Nunca dieron positivo. El plusmarquista de salto de longitud Mike Powell calificó la idea de «injusta», como «una bofetada», y tanto él como la maratoniana Paula Radcliffe anunciaron que emprenderían acciones legales si la propuesta llegaba a buen puerto.

«No creo que con esa decisión se mejore la imagen del atletismo que ha ensuciado el dopaje, en todo caso ocurrirá lo contrario», aseguró el mejor triplista de la historia, Jonathan Edwards, en una entrevista a este medio el pasado mes de agosto. «Limpiando la historia de este deporte al completo estás diciendo que todo lo conseguido antes de 2005 no puede ser fiable», denunció.

Las críticas y el paso de los meses fueron aplacando una reforma que estaba muerta desde el momento en el que cruzó los límites de lo legal. «Juzgar toda la historia del atletismo es quitar de nuestra historia parte de nuestro patrimonio. ¿Tenemos derecho a borrarles, a dudar de ellos?», se pregunta el presidente de la Federación Española, Raúl Chapado. «Como propuesta no me parecía mal, pero cuando uno la analiza se da cuenta de que tiene demasiadas debilidades como para ponerla en marcha», señala.