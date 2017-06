Todo o nada para ‘Las Guerreras’ Carlos Viver se dirige a sus jugadoras en uno de los dos entrenamientos de ayer en el Fernando Argüelles. / Antonio J. Guerrero La selección femenina de balonmano, a evitar la relajación de la ida ante Ucrania para lograr hoy en Antequera el billete para el Mundial de Alemania PEDRO LUIS ALONSO Miércoles, 14 junio 2017, 02:02

Todo o nada para ‘Las Guerreras’, sin margen de error esta noche ante Ucrania, una selección con un potencial teóricamente inferior, pero que acabó perdiendo el respeto a España en el duelo de ida celebrado el viernes (24-24). Al cuadro que entrena Carlos Viver desde hace unos meses no le vale otra que ganar –o, en su defecto una igualada a menos de 24 goles– para estar en el Mundial de Alemania (del 1 al 17 de diciembre), y hay que recordar que la selección femenina de balonmano no se ha ausentado de ninguna gran cita internacional desde los Juegos Olímpicos de 2008.

España llegó a disponer de una renta de 5-12 el viernes, y se fue al descanso con un más que esperanzador 10-16, pero se durmió en los laureles en el curso de la segunda mitad y se llegó a ver con un peligroso 24-22 a cinco minutos del final. ‘Las Guerreras’ se empeñaron en mejorar las estadísticas de la portera ucraniana Judit Balog.Además, en la última jugada, el lanzamiento de Alexandrina Cabral se marchó alto, en lo que pudo haber sido un triunfo por la mínima.

Esta noche (21.00 horas, Teledeporte), la afición antequerana y, por ende, de la provincia de Málaga, llevará en volandas en el Fernando Argüelles a ‘Las Guerreras’, entre las que se encuentran dos extremos con mucha vinculación local. Una, la júnior malagueña Ana González, que debutó con unos minutos el viernes;la otra, la algecireña hasta hace días en el Rincón Fertilidad Jénnifer Gutiérrez. Otra ‘boquerona’, Marta López, es baja por lesión.

Ilusión

España asiste a un evidente proceso de renovación, que vino dado por la sexta plaza en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro(2016), que no corrigieron la decepción vivida en el Mundial de Dinamarca de 2015, con un duodécimo lugar.Esto provocó un cambio en el banquillo una década después. Se fue Jorge Dueñas (ahora con las júniors) y el grupo se adapta a los planteamientos de Carlos Viver, proveniente del balonmano masculino y que resumió ayer las claves para que dentro de unas horas no se pueda hablar de fracaso. «A mí lo que me gustaría es que transmitieran la ilusión que yo sé que tienen, templemos los nervios y contagiemos a la gente que nos venga a ver», comentó.

«En Sumy (localidad donde se jugó el duelo de ida) no conseguimos cerrar el partido –añadió– y tenemos que estar muy centrados los sesenta minutos, que van a ser muy complicados». Asimismo, Viver tuvo tiempo para lanzar un guiño a la afición antequerana: «El pabellón Fernando Argüelles es una pista genial. El público está cerca, y es entendido, ardiente, por lo que cree que llevarán en volandas al equipo español».

Mientras, la capitana del equipo y líder del combinado, la canaria de ascendencia guineana Marta Mangue, aseguró que «hay que meter toda la carne en el asador». El acierto en la portería de Darly Zoqbi y la pacacidad resolutiva de la almeriense Carmen Martín, Nerea Pena yAlexandrina Cabral serán cruciales para no dar pie siquiera al suspense esta noche ante las ucranianas.