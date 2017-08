El 'Grupo Ceres' de Javier Banderas gana la Copa del Rey de vela El 'Grupo Ceres' ha mantenido el liderato desde la primera a la última manga. / Copa del Rey de vela La embarcación malagueña ha realizado una competición redonda, con ocho primeros sobre nueve posibles ESTER REQUENA Sábado, 5 agosto 2017, 17:09

No hubo sorpresas en la Copa de Rey de vela y la embarcación malagueña 'Grupo Ceres', de Javier Banderas, se hizo con la prestigiosa competición en la clase ORC 3. El barco del Puerto Deportivo de Benalmádena y con Daniel Cuevas a la caña sólo cedió la victoria en una manga de las nueve disputadas en la bahía de Palma de Mallorca, en la que fueron cuartos tras una salida fuera de línea. Sin embargo, ese resultado se lo descartaron, sacando nada menos que 11 punto al segundo clasificado, los británicos de 'Just the job'.

El equipo de regatas de Javier Banderas es una de las tripulaciones más consolidadas del panorama nacional y está formada integramente por regatistas malagueños. Todos ya saben lo que es ganar la Copa del Rey de vela, puesto que la lograron en 2009 y 2010. El armador del ‘Grupo Ceres’ comenzó a formar su tripulación en 1997, en la que figura en el puesto de piano. Al patrón Daniel Cuevas se suma como táctico Oliver Góngora; trimer de mayor, Rafael Díaz; director deportivo y trimer de foque, Piti Estebanez; trimer de spi, Octavio Rodríguez; palo, Fernando Valderrama, y proa, Nicolás de Virgilis.

Por su parte, el 'Les Roches Jeunesse Marbella Team' estuvo luchando hasta la última prueba en la categoría J80 por revalidar el título conseguido el año pasado. Sin embargo, la embarcación del malagueño Pepequin Orbaneja, se tuvo que conformar con el segundo puesto tras una complicada jornada en la que los roles de vientos fueron continuos.