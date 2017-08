El Gimnasia Rítmica Agra, a por la temporada de su consolidación Foto de familia del Club AGRA. / SUR La entidad dará un giro a su trabajo para intentar meterse con garantías en los circuitos nacionales de gimnasia rítmica FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA Viernes, 25 agosto 2017, 00:28

Hace casi una década que Concha Villalta, presidenta y entrenadora del Club AGRA de gimnasia rítmica, llegó a Ronda procedente de tierras valencianas. Fue en aquel momento, tras su aterrizaje en la ciudad del Tajo, cuando comenzó a gestarse lo que sería el primer club de gimnasia rítmica de la Serranía, recuerda: «Me llamó la atención que aquí no hubiese clubes ni lugares donde practicar este deporte, así que comencé a moverme para intentar formar un grupo. Al principio solo contaba con 20 niñas, pero al año siguiente ya eran unas 50. Actualmente, tengo a casi 200».

Los datos Fundación 2008 Presidenta Concha Villalta Entrenadora Concha Villalta Gimnastas El club cuenta con 42 deportistas, mientras la escuela dispone de 115. Entrenamientos Pabellón del Cobrero Web www.gimnasiaritmicaagra.es Correo cgr.agra@gmail.com

Poco a poco el buen trabajo fue dando sus frutos y actualmente se puede decir que el AGRA es el club femenino más fuerte de la localidad, presume: «Superamos a muchos de los masculinos que están entre los más conocidos de Ronda. Ya competimos a nivel autonómico y queremos seguir creciendo».

Tras el parón propio de la época estival, el AGRA reanudará su actividad en el mes de septiembre. No obstante, Villalta no deja de pensar en el club y en sus gimnastas, y ya está preparando la selección de música para el Campeonato de España de copa/base en el que participará la deportista Eva Barea. «Ahora estamos seleccionando y preparando el terreno para que cuando comencemos el 1 de septiembre podamos hacerlo con fuerza, porque la competición es en noviembre. Durante los meses de julio y agosto alguna vez he intentado organizar algún campus, pero no hay espacio para poder desarrollar algo de calidad, así que por eso paramos», explica la presidenta.

Entre los sueños de futuro para el club, Villalta destaca que le gustaría dejar un buen legado deportivo en Ronda. Algo que poco a poco va consiguiendo, ya que cada vez que van a competir sus gimnastas destacan por su calidad. Además, está intentando consolidar la categoría promesas, y para ello esta temporada impondrá algo más de disciplina, asegura:«Mi propósito es consolidar lo que hemos conseguido. Este año estuvimos por primera vez en un nacional, incluso fuimos a un internacional en Marsella, donde Eva Barea quedó en sus dos modalidades primera y llamó la atención nuestro trabajo. Me doy cuenta de que tengo buena materia prima y tengo que trabajarla. No obstante, para tener una buena organización hace falta disciplina de gimnastas y padres. Ese es el apoyo que necesito para entrar en los circuitos nacionales e instaurarnos como un club con cierto prestigio a nivel nacional».